Babylon'da 'Bob Marley' haftası

Sevginin ve barışın temsilcisi Bob Marley’in 72. doğum günü 4 Şubat Cumartesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Babylon’da kutlanacakç.

Sattas, Bosphoroots, Ras Memo ve Da Frogg Eyez’ın Bob Marley için çalacağı bu özel gecede, kitleleri peşinden sürükleyen, özgürlüğe, sevgiye ve hayata tutkusunu her alanda ifade eden sanatçının şarkıları Babylon’da hep beraber söylenecek.

Tantana Records 8 Şubat Çarşamba akşamı ruh halinize tercüman olacak üç farklı ekip ile müzikseverleri Babylon'a davet ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ilk canlı kayıt uzunçalarları “Waves”i yayımlayan beşli Help! The Captain Threw Up, hınzır şarkı sözleriyle, trajikomik zamanların Kadıköylü şairi Ati önderliğinde Yıldıztozu, 2016’nın takdir toplayan albümlerinden “Garip Davam”a imza atan Gözyaşı Çetesi Tantana Records Label Night kapsamında Babylon’da sahne alıyor.

Eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla Nil Karaibrahimgil, 9 Şubat Perşembe Babylon sahnesine konuk oluyor. Ders çıkardığı hikayeleri, seyirciden aldığı kelimelerle yazdığı şarkıları ve tanıdık sesi ile dinleyicileri motive eden sanatçı, konser vermeyi her şeyden çok sevdiğini söylüyor.

Glastonbury Festivali, Nobel Barış Ödülleri töreni gibi uluslararası sahnelere çıkan Omar Souleyman, 10 Şubat Cuma gecesi bir kez daha Babylon’da müzikseverlerle buluşuyor.

Suriye’nin buzuki, rebab ve Suriye halk müziğinin zengin melodileriyle yetişen sanatçının 500’den fazla video kaydı bulunuyor. Damon Albarn ve Björk gibi isimlerle çalışmalar da gerçekleştiren Omar Souleyman, İstanbul'u bir kez daha ziyaret ediyor.

Babylon konser biletleri biletix.com, Biletix satış gişeleri, Çağrı Merkezi ve Babylon Gişesi’nden satın alınabiliyor.