Babylon Soundgarden’da sahne alacak isimler belli oldu

İstanbul Kilyos'ta 9 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek Babylon Soundgarden'ın line-up'ı açıklandı.

Bu yıl ilk kez kamplı olarak gerçekleşecek festivalde Gorgon City, The Drums, Sevdaliza, Kadebostany, Whilk & Misky, Wax Tailor ve Hey! Douglas müzikseverlerle buluşacak.

Babylon Soundgarden bu yılki müzik programıyla deniz kıyısında doğanın ve iyi müziğin keyfini sürmek isteyenlerle müziğin her tonunu buluşturuyor.

Festivalde elektronik müzik ikilisi Kye "Foamo" Gibbon and Matt "RackNRuin" Robson-Scott’tan oluşan Gorgon City, Amerikalı enerjik surf rock ekibi The Drums, elektronik, grime ve avangart projeleriyle tanınan İran asıllı multidisipliner sanatçı Sevdaliza sahne alacak.

Kadebostany ise pop kültürünün sınırlarını zorlayacak yeni albümleri “Monumental” ile müzikseverlerle bir araya gelecek. Geleneksel enstrümanları minimal elektronik altyapılarla bir araya getiren ikili Whilk&Misky, downtempo, trip-hop, hip hop sahnesine yön veren isimlerden Wax Tailor ve 70'li yılların psikedelik, funk ve soul şarkılarını yine 70'lerin disko ritimleri ile harmanlayan Hey! Douglas da Babylon Soundgarden’ın programında yer alacak isimlerden bazılarını oluşturuyor.

Babylon Soundgarden’dan bir gün önce festival alanına çadır kurabilecek katılımcılar 10 Eylül Pazar sabahına kadar kendilerine özel DJ performanslarıyla festivalin ruhunu doyasıya yaşayabilecek.

Babylon Soundgarden’da katılımcılar, tutkulu ritimleri deniz, kum, güneş ve yemyeşil doğanın enerjisine karıştırarak yaza veda edecek.

Babylon Soundgarden Biletleri için Avantajlı Dönem Devam Ediyor

Yeni deneyimlere, dostluklara ve umuda açık herkesi müziğin gücü altında birleştiren Babylon Soundgarden’ın en avantajlı dönem biletleri tükendi. Katılımcılar 15 Haziran Perşembe gününden itibaren avantajlı dönem biletlerini mobilet.com ve mobilet iOS uygulaması üzerinden alabiliyor.

Detaylar babylonsoundgarden.com adresinden ve Babylon Soundgarden sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

babylonsoundgarden.com

facebook.com/babylonsoundgarden/

instagram.com/babylonsoundgarden/

twitter.com/SoundgardenFest