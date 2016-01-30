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Yaşam
Deutsche Welle

Babilliler gezegenleri geometriyle keşfetti

Araştırmacılar, tarih kitaplarını değiştirebilecek bir buluşa imza attı. Buna göre, Babilliler geometri yardımıyla gezegenlerin konumunu Avrupalılardan 1400 yıl daha önce hesaplayabiliyordu.

30 Ocak 2016 15:50


Amerikan Science dergisinden yayınlanan bir araştırmaya göre, antik Babil'de yaşayanlar geometri yardımıyla gezegenleri konumunu hesaplayabiliyordu.

MÖ 350 ve MÖ 50 yıllarına ait dört tableti inceleyen araştırmacılar, Babillilerin Jüpiter'in konumunu da sanılandan 1400 yıl önce hesapladıklarını ortaya koydu.

Tarihçiler, geometrinin bu tarz sofistike hesaplamalarda kullanımının 14'üncü yüzyılda Avrupa'da ortaya çıktığına inanıyordu.

Berlin Humboldt Üniversitesi'nden Mathieu Ossendrijver'in başkanlığı yürüttüğü araştırma raporunda, “Bu tabletler, uzay-zaman konumunu hesaplamada geometrinin kullanılması yönündeki en eski örnekler ve bu, antik Babilli astronomların Batı biliminde bu tarz tekniklerin ortaya çıkmasını etkilemiş olabileceklerini ortaya koyuyor” denildi.

Tarih kitaplarını değiştirecek buluş

Araştırmada ayrıca, “Bu tabletler tarih kitaplarımızı alt üst ediyor. Tabletler, bu tarz hesaplamaların atfedildiği 14'üncü yüzyılda yaşamış Oxford ve Paris'teki Avrupalı bilim insanlarının antik Babilli meslektaşlarından yüzyıllarca geride olduğunu ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı.

Tabletlerde, Jüpiter'in iki zaman aralığında ufukta ortaya çıkışı gösteriliyor. Gezegenin 60 ve 120 gündeki konumu gösteriliyor.

Araştırmada, Babillilerin daha önce sadece aritmetik hesaplamaları kullanabildiklerinin düşünüldüğüne de yer veriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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