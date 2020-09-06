'Babil' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Babil'in ikinci sezon yayın tarihi belli oldu.

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Halit Ergenç’in İrfan karakteriyle izleyiciyle buluştuğu, başrollerinde Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta ve Onur Saylak’ın yer aldığı STAR TV’de yayınlanan Babil dizisi, 11 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'de ekranlara gelecek.

'Babil' ikinci sezonda; idealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan’ın, Egemen’le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman’la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır vardır.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan Ozan Güven, başrol oynadığı Babil dizisinden çıkartılmış, dizinin yeni Egemen'i Onur Saylak olmuştu.