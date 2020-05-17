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Medya

Babil dizisinin akıbeti belli oldu

17 Mayıs 2020 08:56

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri durdurulan Babil dizisinin 2. sezonunun Eylül ayında Star TV'de yayınlanacağı açıklandı.

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı, Star'ın Ay Yapım imzalı Babil dizisinin son bölümü Mart ayında ekrana gelmişti.

Babil'in Mayıs ayının sonunda çekimlerine başlanacağı ve sezonu tamamlayacağı bekleniyordu.

Ancak, 10 bölüm yayınlanan Babil için sezon finali kararı alındı. Dizinin yeni bölüm çekimlerine Ağustos ayında başlanması bekleniyor. Babil 2. sezonuyla Eylül ayında Star TV'de olacak.

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