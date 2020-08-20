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Medya

Babil dizisine Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu

20 Ağustos 2020 20:13

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan Ozan Güven, başrol oynadığı Babil dizisinin yeni Egemen'i Onur Saylak oldu.

Ozan Güven'in Babil dizisindeki karakterini canlandıracak isim merak edilirken beklenen değişiklik gerçekleşti.

Ozan Güven ile yolların ayrılmasının ardından bu sezon adı Çukur dizisi için geçen Onur Saylak, dizinin yeni Egemen'i oldu. Ünlü oyuncu önümüzdeki günlerde dizi ekibiyle birlikte sete çıkacak.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan Ozan Güven, başrol oynadığı Babil dizisinden ayrılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan yapım şirketi, anlaşmanın karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu.

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