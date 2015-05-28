Babasını öldüren oyuncu Orhan Şimşek 4 kez intihara kalkışmış

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde babasını öldürdükten sonra tutuklanan ancak "bipolar bozukluğu" olduğu için hastaneye yatırılan ünlü oyuncu Orhan Şimşek, 4 kez intihara kalkıştı.

Orhan Şimşek, 3 Nisan 2015'te babası Ali Şimşek ile birlikte İstanbul'dan Adıyaman'ın Menzil köyüne gitti. Şimşek burada kendisini her zaman hor gördüğü ve ağabeyine daha iyi babalık yaptığı iddiasıyla aralarında çıkan tartışma sonucu babasını bıçaklayarak öldürdü.

Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana gelen olaydan sonra yakalanan ünlü oyuncu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Adıyaman Cezaevi'ne gönderildi. Ancak aradan 3 gün geçtikten sonra yapılan sağlık kontrolünde Şimşek'te "bipolar bozukluk" rahatsızlığı olduğu tespit edilerek cezaevinden çıkartılarak tedavi edilmesi için 6 Nisan 2015 günü Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Şimşek hastanede tek kişilik odada kalarak tedavi altına alındı. Ancak aradan yaklaşık 2 ay geçerken Şimşek'in tam 4 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Odada bulduğu ip ve çarşafla 4 kez kendini asarak intihar girişiminde bulunan Şimşek'i her defasında görevlilerin son anda önlediği ortaya çıktı.

''YAŞAMAK İSTEMİYORUM''

Şimşek'in "Ben ölmek istiyorum bana mani olmayın yaşamak istemiyorum" dediği de öğrenildi.

Jandarma ve hastane yönetimi Şimşek'in hayatına son vermemesi için tedbirleri en üst seviyeye çıkardı.