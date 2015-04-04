Dizi oyuncusu, babasını sırt ve göğsünden 32 kez bıçaklayıp, kanlı kıyafetiyle teslim olmuş

Dizi oyuncusu 30 yaşındaki Orhan Şimşek, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Menzil olarak bilinen Durak Köyü'ndeki tarikat merkezine giderken, tartıştığı babası Ali Şimşek'i bıçaklayıp boğazını keserek öldürdü. Psikolojik tedavi gören Orhan Şimşek'in kanlı elbiseleriyle gece yarısı jandarmaya teslim olduğu, babasının cesedinin ise 10 saat sonra bulunduğu ortaya çıktı. Şimşek’in babasını 32 kez bıçakladığı öğrenildi.

Çeşitli kanallarda yayınlanan 'Genco', 'Karamel', 'Nefes', 'Sultan' ve 'Küçük Gelin' dizilerinde rol alan oyuncu Orhan Şimşek, geçen ocak ayında başrol oynadığı dizi setine gitmeyince kaybolduğu anlaşılmış ve aranmıştı.

2 gün sonra evine dönen Şimşek’in 'Bipolar bozukluk' adı verilen hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Bu olayın ardından Orhan Şimşek, rol aldığı diziden de ayrıldı.

İddiaya göre, Orhan Şimşek dün babası Ali Şimşek ile birlikte özel otomobille Adıyaman'ın Kahta ilçesine geldi. Menzil olarak bilinen Durak Köyü'ne gidecekleri ve burada Nakşibendi tarikatının şeyhini ziyaret edecekleri öğrenilen baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Orhan Şimşek, yolda bilinmeyen bir nedenden tartıştığı babasını sırt ve göğsünden defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.

Kanlı elbiseyle jandarmaya teslim oldu

Doğan Haber Ajansı’ndan Hacı Bozkurt ve Mahir Alan’ın haberine göre, cinayetin ardından Orhan Şimşek, gece yarısı Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti. Üzeri kanlı elbiseleriyle jandarmaya teslim olan Orhan Şimşek, babasını öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan ve yapılan inceleme sonrası dizi oyuncusu olduğu saptanan Orhan Şimşek, jandarmadaki sorgusunda cinayeti neden işlediğini ve babasının cesedinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Sadece babasının bir tarlada öldürdüğünü hatırladığını söyleyen Şimşek'in ifadesinin ardından arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra köy korucularının da katıldığı aramaların ardından Ali Şimşek'in cesedi, Kahta'ya 7 kilometre uzaklıktaki Salkımbağ Köyü yakınlarındaki bir tarlada korucular tarafından bulundu. Salkımbağ Köyü'nün Durak Köyü'ne 35 kilometre uzakta olduğu öğrenildi. Cinayetin de Durak Köyü'ne gidilmeden işlendiği belirtildi.

Defalarca bıçaklamış

Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ali Şimşek'in cesedinin yapılan ön otopsisinde sırt bölümünde 28, göğüs bölümünde ise 4 bıçak darbesi bulundu. Sırt ve göğsünden defalarca bıçaklandıktan sonra boğazının kesildiği saptanan Ali Şimşek'in cesedi, otopsisinin yapılması için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Babasını öldüren dizi oyuncusu Orhan Şimşek ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.