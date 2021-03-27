Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini açıkladı

Eski milli futbolcu olan babası Erhan Önal'ın ani vefatıyla sarsılan oyuncu Bige Önal, babasının ilk evliliğinden dünyaya gelen üvey abisi Patrick Mölzl ile neden görüşmediğini açıkladı.

16 Mart 2021'de babası Erhan Önal’ı kaybeden Bige Önal, "Patrick ile yakın değiliz. Çünkü ben abimle 21 yaşımdayken tanıştım, o yaştan sonra abi kardeş gibi olunmuyor maalesef. Ama aramızda herhangi bir husumet yok. Tamamen birlikte büyümemekle alakalı bir durum. Abim Almanya’da yaşadığı için öyle pek abi-kardeş gibi olamadık." ifadelerini kullandı.

Erhan Önal'ın vefatı sonrası Snob Magazin'den Arif Hür'e konuşan Patrick Mölzl, "Babamı kaybettiğim için çok üzgünüm. Ölüm haberini aldıktan sonra Türkiye'ye gelmek istedim ama Covid-19 test sonucumun çıkması 24 saat sürdü. Bu da cenaze törenini kaçırmam anlamına geldi. Maalesef Covid-19 salgını yüzünden Almanya'dan Türkiye'ye gelemedim. Uçuş izni verilmedi" diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.