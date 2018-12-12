Babasını ikna edip karaciğeriyle yaşama bağladı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, hukuk fakültesi öğrencisi Oktay Emre Türkeli (20), babası Mustafa Türkeli\'yi (59) karaciğer dokusuyla yaşama bağladı. Oktay Emre Türkeli, nakil için ısrarcı olup babasını ikna ettiğini söyledi.

Antalya\'da 20 yıl önce Hepatit B\'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 2 çocuk babası Mustafa Türkeli\'nin tedavilerinden daha fazla sonuç alınamayacağına karar veren doktorları, tek çözüm olarak organ naklini önerdi. Yaklaşık üç ay önce doktorlar canlı vericiden karaciğer nakline karar verince Mustafa Türkeli, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'ne geldi.

Ailesinin tüm üyelerinin karaciğerinin bir parçasını vermek için gönüllü olduklarını kaydeden Mustafa Türkeli, \"Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi olan oğlum ısrarla kendisinin bağışçı olmak istediğini belirterek beni karaciğer nakline ikna etti. Tetkikler yapılması için koordinatörlerle görüştü. Testler de olumlu çıkınca nakle karar verildi. Oğlumun karaciğer dokusu bana nakledildi. Kendisine bir hayat borçluyum. Oğlum sayesinde yeni bir hayata başlayacağım\" diye konuştu.

Her evladın babası için aynı bağışı yapabileceğini söyleyen Oktay Emre Türkeli ise, \"Nakil konusu gündeme geldiğinde ailemizin tüm bireyleri bağışçı olmak için sıraya girdi. Fakat ben verici olmak için babamı ikna ettim ve ameliyata hazır olduğumu söyledim. Tam da istediğimiz gibi gerçekleşti ve babam sağlığına kavuştu\" dedi.

Nakli gerçekleştiren ekibin başında yer alan AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 14 Kasım\'da gerçekleştirilen nakil operasyonunun başarılı geçtiğini, baba ve oğlunun yoğun bakım süreçleri sonrasında servise alındığını, takiplerinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu olduklarını söyledi.

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