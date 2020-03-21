Babasına üzülüp ağlayınca, "Seni çekmek zorunda değiliz" diyen arkadaşlarından şikâyetçi olduğu iddia edilmişti; Yasmin Erbil'den yanıt geldi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in gittiği mekânda babasının hastalığının aklına gelmesi sonucu ağladığı, bunun üzerine arkadşaları tarafından, "Defol git, seni çekmek zorunda değiliz" tepkisi geldiği iddia edildi. Bunun üzerine arkadaşları hakkında şikâyette bulunduğu ileri sürülen Yasmin Erbil, konuya ilişkin konuştu.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, arkadaşlarını karakola şikayet ettiği iddiasına yanıt verdi. Erbil, “Ağladığım doğru ama benim öyle hakaret edecek arkadaşlarım yok” dedi.

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil için, “Bağışıklığı zayıf olduğu için yanına gitmiyorum” dedi.