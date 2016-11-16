Babasına bombalı kargo gönderdiği iddia edilen oğul, pakete "Marina'nın selamı var" notu bırakmış!

Babasının işyerine kargoyla gönderdiği iddia edilen bombalı paketle babası ile 2 çalışanın yaralanmasına neden olan A.K.mercek altında. Bombacı oğulun paketi bırakmadan önceki 3 saatini saniye saniye inceleyen polis ekipleri, olaydaki 4 soru işaretini aydınlatmak için çalışıyor. Kurye'nin paketi bırakırken "Marina'nın selamı var" dediği ortaya çıktı. Emniyet, 2 ay önce babasıyla ilişkisi bozulan şüphelinin, kullandığı “Marina’nın selamı var” ifadesinin sırrını ve bombayı kimin hazırladığını araştırıyor.

Eski bakanlardan Kemal Kurdaş’ın oğlu Osman Özdemir Kurdaş’ın sahibi olduğu İstanbul Maltepe’deki mühendislik firmasına önceki gün öğlen saatlerinde bir paket bırakıldı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Yusuf Doğan'ın haberine göre, kasklı kurye, bıraktığı paketin Osman Kurdaş’a teslim edilmesini istedi ve güvenlik görevlisine "Marina’nın selamı var" diye fısıldayıp işyerini terk etti.

Kurdaş, kısa süre sonra paketi açtı ve patlamada 2 çalışanıyla birlikte yaralandı. Kamera kayıtları, Kurdaş’ın oğlu A.K.’yı işaret edince şüpheli genç, babasının tedavi gördüğü hastanede gözaltına alındı.

Evden bombayla çıktı

Bombalı saldırıyı öncesi ve sonrasıyla mercek altına alan Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine göre, A.K., Maltepe’deki rezidans dairesinden elinde kask ve bomba paketiyle saat 10.18’de çıktı. Evinin önünden bindiği taksiyle Maltepe merkeze giden A.K., 2 saate yakın burada kaldı.

12.00’de yine taksiye binip babasının işyerinin yakınına ulaştı, bir akaryakıt istasyonunun yakınında elinde kask ve bombalı paketle yarım saat bekledi.

Ardından kaskını takan A.K., saat 13.05’te babasının işyerine gidip paketi bıraktı, güvenlikçiye de kısık sesle “Marina’nın selamı var” dedi.

Zanlı, tekrar bir taksiye binerek olay yerine yakın yerdeki evine gitti. Eve vardığında saat 13.11’i gösteriyordu. Elindeki kaskı atıp evine çıktı. Montunu değiştirip motoruna bindi ve kask takmadan ayrıldı.

Marina'nın mesajı

Bu arada A.K.’nın 13.05’te bıraktığı paket, 13.26’da patladı. Şüpheli ise patlamadan 4 dakika sonra motoruyla babasının işyerinin önünden geçti.

Bu da çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Terör polisi, kamera görüntülerinden yola çıkarak taksicilere de ulaştı. Benzin istasyonu yakınındaki vatandaş ve iki taksici bombacıyı teşhis etti.

Emniyette susma hakkını kullanan A.K.’nın, ABD’de eğitim gördüğü ve bilgisayar-oyun yazılımlarıyla ilgilendiği öğrenildi. 2 ay önce babasıyla ilişkisi bozulan şüphelinin, kullandığı “Marina’nın selamı var” ifadesinin sırrı da araştırıyor.

Polis, Osman Kurdaş’ın yatlara karşı özel ilgisinin bulunduğu ve A.K.’nın buna dikkat çekmek için böyle bir ifadeyi kullanmış olabileceği üzerinde duruyor. Polis, bırakılan bombayı A.K.’nın mı hazırladığını, yoksa başka birilerinden mi aldığını araştırıyor.

4 soru işareti

Kolu kopan Osman Kurdaş’ın 2 çalışanıyla birlikte yaralandığı saldırının şüphelisi A.K.’nın konuşmaması, babanın da ifade verememesi nedeniyle olayın üzerindeki sır perdesi aralanamadı. Kanlı saldırıda yanıt bekleyen sorular şöyle:

- Şüpheli, Maltepe’deki kayıp 3 saatte neredeydi ve ne yaptı?

- Babasıyla araları neden bozuldu?

“Marina’nın selamı var” ne demek... ‘Marina’ ile ne kastediliyor?

Bombayı kim hazırladı?

"Oğlum ve babası çok iyi anlaşırlar"

Gözaltındaki A.K.’nın annesi tekstil firması sahibi, yazar Kiraz Gökırmak, saldırıyı oğlunun gerçekleştirdiğine inanmadığını söyledi. Gökırmak, “Oğlum ve babası çok iyi anlaşırlar. Her baba oğul gibi arada bir sorunları olurdu ama büyümezdi. Olaydan birkaç gün önce de birlikte yemeğe çıktılar.

Oğlum babasının alacak verecek meselesi yüzünden tehdit edildiğini biliyordu. Ayrıca bombayı bırakan kişinin elinde bir kâğıtla gittiği söyleniyor. Benim oğlum işyerinin adresini zaten biliyor. Kesinlikle oğlum yapmış olamaz” dedi