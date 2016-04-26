Babası tecavüz etti, şikâyetçi oldu; hâkim, kamera kaydını görene kadar yakalama kararı çıkarmadı!

Siirt'te 15 ve 14 yaşındaki 2 kızına cinsel istismarda bulunan baba hakkında, mağdurların avukatının çabası ve babanın tecavüzünü gösteren kamera kaydı sonucu 6 ay sonra yakalama kararı çıkarıldı. Aranmasına başlanan baba, şikâyetten yaklaşık 10 ay sonra Ankara’da yakalanarak tutuklandı.

DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Siirt'te 16 Haziran günü annesi ile polis merkezine gelen lise öğrencisi Ö.D., babasının cinsel istismarına uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu. İfadesi alınan anne M.D. de, eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını belirterek şöyle dedi:

"1.5 ay önce 14 yaşındaki kızım N.D. rehber öğretmenine babasının cinsel saldırısına maruz kaldığını anlatmış. Öğretmen eve gelip durumu anlattı. Şok geçirdim. Öğretmen polise başvurmam için ısrar etti. Hamileliğin son ayındaydım ve aile düzenimin bozulmasını istemiyordum. Kızım yalan söylüyor olabilirdi."

"Anneni öldürür..."

Annenin ifadesi üzerine mağdur çocuklar Ö.D. ve kardeşi N.D.’nin ifadeleri alındı. Cinsel istismara uğradığında şok geçirdiğini belirten Ö.D. şöyle konuştu:

"3- 4 ay önce babamın cinsel istismarına uğradım. Başka odaya kaçınca babam yanıma geldi. Gülümseyip, ’Başkasına anlatırsan anneni öldürür, diğer kardeşlerine tecavüz ederim’ dedi. Hamile annemin zarar göreceğini düşünüp kimseye anlatamadım."

“Beni azarlayıp taciz ediyordu”

14 yaşındaki N.D. de, babasının ders çalışma bahanesiyle kendisini odaya kapattığını belirterek şöyle ifade verdi:

"Yüksek sesle beni azarlıyor, sonra taciz ediyordu. Karşı çıkınca ’Ben senin babanım, bunlar normaldir’ diyordu. Bunu defalarca yaptı. Bunun ne anlama geldiğini idrak edemedim ve kimseye anlatmadım. ’Anlatırsan anneni, kardeşlerini öldürürüm’ diyordu. Bu şekilde 2- 3 gün arayla hep aynı odada ders çalıştırma bahanesiyle beni taciz etti. Bu olaylar beni üzdüğü için öğretmene anlattım. Polise gitmemiz gerektiğini söyledi. Babam sürekli bize ve anneme şiddet uygulardı. Polise söylemesi halinde daha çok şiddete maruz kalacağımızdan korktum."

Babasının tecavüzünü kameraya kaydetmiş

İfadelerin ardından baba K.D. hakkında soruşturma başlatılırken, mağdur Ö.D. acil olarak koruma altına alındı. 1.5 ay geçmesine rağmen şüpheli baba hakkında yakalama kararı çıkarılmaması üzerine anne M.D., 27 Temmuz günü savcılığa başvurdu. Eşinin ailesinin kendisini ve çocuklarını tehdit ettiğini belirten M.D., "Kızım cinsel saldırının kamera kaydını yapmış. Bu kaydı savcılığa sunuyorum. Bir an önce bu kişinin tutuklanarak hakkında etkin bir soruşturma yapılmasını istiyorum. Ciddi tehdit altındayız" dedi.

6 ay sonra yakalama kararı

Şüpheli baba hakkında yakalama kararı çıkarılmaması üzerine mağdur avukatı, soruşturmanın Siirt Sulh Ceza Hakimliği’nce yürütülmesi için başvuru yaptı. 18 Ağustos günü hakimliğe dilekçe verip yardım isteyen mağdur avukatı, şüpheli hakkında halen yakalama kararı çıkarılmadığını vurguladı. K.D.’nin mağdurlar üzerinde baskı ve tehdit uygulayarak şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını belirten avukat, eylemin üzerinden aylar geçmesine rağmen etkin soruşturma yapılmadığını kaydetti.

Mağdur avukatının başvurusu üzerine, olaydan 6 ay sonra geçen Aralık ayında şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aranmasına başlanan şüpheli baba, 4 gün önce Ankara’da yakalanarak tutuklandı.