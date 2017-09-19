Babası tarafından 4 yıl boyunca hapsedilen genç kadın cep telefonundaki oyun sayesinde kurtarıldı

Çeviri: Gonca Tokyol

İtalya’nın Floransa kentinde yaşayan 17 yaşındaki Sırp asıllı genç kızın, kendisini ‘bakire olarak satmak’ için yıl boyunca hapseden babasının elinden cep telefonundaki oyun sayesinde kurtarıldığı ortaya çıktı.

Daily Beast’ten Barbie Latza Nadeau’nun haberine göre bu ayın başında gerçekleştirilen polis baskını sonucunda kurtarılan kız, yıllardır İtalya’da yasal bir şekilde ikamet edilen babası tarafından, 4 yıl önce internet üzerinden Fransa’da yaşayan Sırp bir ‘alıcıya’ satıldı. Polis raporuna göre, ‘potansiyel gelin’ olarak satışa çıkarılan kızı görmek için Floransa’ya gelen ‘alıcı’ 4.000 Euro depozito ödedi ve geri kalan miktarın da daha ‘teslimat anında’ ödemesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda da anlaşmanın tarafları, polisin dikkatini çekmemek için kızın 17 yaşına gelmesini beklemenin uygun olduğuna karar verdi.

Polisten yapılan açıklamada ‘deneyim kazanması için’ ev işlerine yardım ettiği belirtilen genç kızın ayda iki kere de ‘nelerin alınacağını öğrenmesi ve deneyim kazanması’ için babası tarafından alışverişe çıkarıldığı belirtilidi. Tek lüksü içinde sim kart olmayan bir cep telefonunda oyun oynamak olan kızın, şans eseri internet ulaşımına eriştiği ve çok kullanıcılı oyunun chat bölümü sayesinde yardım istediği belirtildi.

Genç kadın, polise verdiği ilk ifadesinde oyunda ilerlemesinin ardından chat bölümünün açıldığını ve birçok denemeden sonra oyunculardan birinin kendisini ciddiye alarak kullanıcı adını ve adresini güvenlik güçlerine ilettiğini söyledi.

İhbarın ardından bölgede operasyon düzenleyen polisin komşuların verdiği bilgilere dayanarak genç kadına ulaştığı kaydedildi. Babanın ‘satışla’ ilgili yaptığı görüşmeler üzerinden Fransa’daki ‘potansiyel alıcının’ da tespit edildiği açıklanırken, soruşturmanın o yönüne dair kararın Fransız yetkililerde olduğu ifade edildi.

Cep telefonundaki oyun sayesinde kurtarılan genç kadın polis korumasına alınırken, babasının da insan kaçırma ve çocuk istismarı suçlamalarıyla cezaevinde olduğu ve mahkeme önüne çıkmayı beklediği kaydedildi.