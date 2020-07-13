Babası ODTÜ'ye göndermedi, yıllar sonra aynı üniversitenin Fuat Abisi oldu

Mehmet Fuat Sunguroğlu, Ankara 100. Yıl Mahallesi'nde uzun yıllardır esnaflık yapıyor. Mahallede ağırlıklı olan ODTÜ'lü öğrenciler arasında "Fuat Abi" olarak tanınıyor. İkinci el eşya, tekstil ve hırdavat sattığı dükkanı, dar gelirli öğrenciler için bir yardım kapısı gibi.

Kendisi de üniversitede iki çocuk okutan "Fuat Abi" gençlere kendi çocuğu gibi sahip çıkıyor, dolandırılmalarını önlüyor, telefonda çamaşır makinelerini tamir etmelerine yardım ediyor ve bunun gibi karşılaştıkları her tür sorunda yardımlarına koşuyor.

Altı yıl önce dükkanı yanıp elinde avucunda hiçbir şeyi kalmadığında ise bu kez ODTÜ'lü öğrenciler onun yardımına koşmuş. Öğrencilerin kendisi için yaptığı yardım kampanyasını anlayan Sunguroğlu, "Ömrümün en güzel günlerini yaşadım" diyor.