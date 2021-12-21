Babası, Britney Spears'tan tekrar para talep etti: Tasfiyeye ilişkin devam eden görevleri için saatte 1200 dolar

13 yıl süren vasiliği geçen ay mahkeme kararıyla sona eren Jamie Spears, kızı Britney Spears'tan Jamie Spears’ın tasfiyeye ilişkin devam eden mütevelli görevleri nedeniyle Britney Spears’tan saatlik 1200 dolar ödeme talep etti.

2008'de alınan karar doğrultusunda Britney Spears'ın bağımsızlığının ciddi bir bölümü elinden alınmış; finansal, kariyer ve kişisel kararlarının çoğu, vasiliğine atılan babası Jamie Spears tarafından alınır hale gelmişti.

Britney Spears'ın 13 yıl boyunca bağımsızlığını elinden alan vasilik düzenlemesi geçen ay mahkeme kararıyla kaldırıldı. Karar doğrultusunda Spears, varlıklarının tamamının kontrolünü geri aldı. Buna göre, kişisel işlerini denetlemesi için bir grup profesyonel ve avukata ödeme yapmayacağı açıklandı. Ancak vasiliğin sona ermesinden bir ay sonra ünlü şarkıcının babası Jamie Spears, kızından para alma konusunda harekete geçti.

13 yıl süren vasilik boyunca babasına ödeme yaptı

Baba Spears, ünlü şarkıcının mal varlığından kendisine yasal ödeme yapılmaya devam edilmesini talep etti. Ancak Britney Spears’ın avukatları bu isteği “iğrenç” olarak nitelendirdi.

Britney Spears, 13 yıl süren vasilik boyunca babasına ödeme yapmıştı. Ünlü şarkıcı, vasiliğin bitmesi için son dört yılda verdiği mücadele esnasında da ödeme yapmak zorunda kalmıştı.

"Jamie'nin avukatlık ücretlerinin derhal ödenmesi gerekli"

Jamie Spears’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, "Jamie'nin avukatlık ücretlerinin derhal ödenmesi, Britney'nin, kendisinin ve Jamie'nin istediği gibi hayatının kontrolünü ele geçirmesine izin vermek için vasiliğin hızlı ve verimli bir şekilde sona ermesini sağlamak için gerekli" denildi.

Britney Spears’ın avukatı Matthew Rosengart, baba Spears’ın talebine yönelik olarak verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Sadece yasal olarak değersiz değil, aynı zamanda iğrenç"

“Bay Spears, bir vasi olarak Britney'den milyonlarca dolar alırken, avukatlarına da Britney'nin zorlukla kazanılmış parasından milyonlarca dolar daha ödedi. Vasilik sonlandırıldı ve Bay Spears rezilce askıya alındı. Bu şartlar altında, dilekçesi sadece yasal olarak değersiz değil, aynı zamanda iğrenç. Kızını seven bir baba böyle yapmaz.”