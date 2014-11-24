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Yaşam

'Baba'nın evi satışa çıkarıldı

Baba filminin çekildiği malikane satılıyor

24 Kasım 2014 10:51

Unutulmaz “The Godfather” filminin hafızalara kazınan sahnelerinin çekildiği malikane 2 milyon 890 bin dolar fiyatla satışa çıkarıldı.

ABD'nin New York şehri yakınlarındaki Staten Island'da bulunan ev 1930'da inşa edilmişti. 580 metrekarelik evin 7 yatak odası ve 5 de banyosu bulunuyor.

Efsanevi oyuncu Marlon Brando'nun canlandırdığı Don Vito Corleone ve ailesi mafya işlerini buradan yönetiyordu.

1972'deki çekimlerde kullanılan malikaneyi satın alan şirket, eve spor salonu, oyun salonu, 4 garaj, otopark ve ofis alanı eklemek için de 1.7 milyon dolarlık masraf yaptı.

Filmin müptelalarının bir görüşte tanıyacağı müstakil evin dışı, Don Vito'nun kızını evlendirdiği bölümlerde dış mekân olarak kullanılmıştı.

Satışı duyuran emlak şirketi, evi 1930'dan beri elinde bulunduran aileden satın aldıklarını bildirdi.

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