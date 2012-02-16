'Babamın yüzünü onda görünce çok şaşırdım, çok yakışıklı'

T24 - Uşak'ta beyin ölümü gerçekleştikten sonra 2 kol ve yüzü Antalya'daki hastalara nakledilen Ahmet Kaya'nın kızı, Leyla Kahveci, Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ı hastanede ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne öğle saatlerinde eşi Gökay Kahveci ile el ele gelen Leyla Kahveci, Uğur Acar'ı odasında ziyaret etti. Acar'ın odasından kısa bir süre kalan Leyla Kahveci daha sonra Akdeniz Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. İsrafil Kurtcephe'yi ziyaret etti.

Ziyaret sonrası hastane bahçesinde Leyla Kahveci, eşi Gökay Kahveci ve AÜ Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan, bir basın açıklaması yaptı. Yrd.Doç. Dr. Özlenen Özkan, Uğur Acar ile verici ailesini bugün öğle saatlerinde karşılaştırdıklarını ve çok mutlu bir ortam yaşadıklarını söyleyerek sözü Leyla Kahveci'ye bıraktı.

'Çok yakışıklı'

Odada yaklaşık 10 dakika kaldıklarını söyleyen Leyla Kahveci, "İçeri girdiğimde şaşırdım. Uğur'un yüzü aşırı derecede babama benziyordu. Odaya girdim öylesine baktım babam gibiydi.

Gayet sağlıklı gördüm Uğur Acar'ı. Zaten Uğur bundan sonra bizim yanımızdan ayrılmayacağının da sözünü verdi. Bundan sonra hep beraber olacağımızı söyledi. Kendisini çok yakışıklı gördüm. Bundan sonra da daha iyi ve daha yakışıklı olacak. İnşallah her şey daha güzel olacak. Ben yüzü yakından inceledim. Çok şaşırdım. Ona şaşkınlıkla bakarken bir anda onun da bana şaşkınlıkla baktığını hissediyordum. Bir anda tokalaştık. Teşekkür etti. Onun duaları artık bizimle. Babam zaten yanımdaydı onu da biliyordum. Bunun mutluluk hissi biz gerçekten sevindirdi. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Yüzü beğendim. Biz dimdik ayaktayız. Uğur da bizim yanımızda dimdik ayakta duracak. Uğur Acar artık bizim ailemiz oldu, içimizden biri oldu. Benim en favori yakınım. Kendisini bana çok yakın hissettirdi, konuşmaları ve esprileriyle.

Artık bizim içimizden çıkmayacak. Benim kardeşim babamdan bir parça olarak yanımızda olacak. Babam ölmedi. Hala yanımda onu hissedebiliyorum. Böyle bir şeye vesile olması çok güzel bir şey inşallah böyle kalır" dedi.

'Espriler yaptık'

Leyla Kahveci'nin eşi Gökay Kahveci ise içeride bir hayli espriler yaptıklarını söyleyerek "Hadi maça gidelim dedik hadi gidelim dedi. Ben ise biraz daha iyileş öyle gidelim dedim. O kadar çok hayat kaybediliyor ki herkes aynı özveride bulunsa organ bekleyenlerin sayısı bir hayli azalırdı" dedi. Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan ise Uğur'un sağlık durumu gayet iyi olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini söyleyerek, "Süreç böyle devam ederse bir ay içinde taburcu etmeyi düşünüyoruz. Burada bir yerde verici aile sayesinde bulunuyorum. Tekrar sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Uğur mimikleri oluşmadığı için ifadelerinden belli etmese de sözleri ile mutluluğunu dile getirdi" dedi.

Büyük bir nakildi

Yrd.Doç.Dr. Özkan Atilla Kavdır'ın durumunun da iyiye gittiğini söyleyerek "Yakın zamanda yoğun bakımdan çıkmasını planlıyoruz. Bu büyük bir nakildi. Yoğun bakımda uzun kalması normal bir süreç" diye konuştu.