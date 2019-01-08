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"Babama o sahneyi izleme dedim"

Nilperi Şahinkaya: Anne ve babamın bu tür sahneleri izleyebileceği düşüncesi beni rahatsız ediyor

08 Ocak 2019 17:03

Türkiye'nin ilk vampir dizisi "Yaşamayanlar"da oynayan Nilperi Şahinkaya, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile sevişme sahnesi hakkında konuştu.

Oyuncu, Hürriyet'e verdiği röportajda babasından diziyi izlememesini istediğini onun da bu isteğe uyduğunu söyledi.

Şahinkaya, profesyonel olarak sevişme sahnelerini kabullendiğini, ailesinin de bu konuda kendisine bir şey söylemediğini ifade etti.

Oyuncu, yine de anne ve babasının bu tür sahneleri izleyebileceği düşüncesinin kendisini rahatsız ettiğini anlattı.

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