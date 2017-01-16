Babalarda iş-ev dengesi giderek daha çok stres yaratıyor

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, çalışan babaların yaklaşık yüzde 50'si çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek istedikleri için iş hayatlarının daha az stresli olmasını istiyor.

Working Families (Çalışan Aileler) adlı yardım derneğinin yaptığı araştırma, babaların üçte birinin işleri ve hayatları arasında daha iyi bir denge kurmak için maaşlarının bir kısmından fedakarlık etmeye hazır olduğunu ortaya koydu.

Ancak raporda işverenlerin babalara çocuk bakımında daha aktif bir rol almaları için yeteri kadar yardımcı olmadığı belirtildi.

Ankete katılan 2.750 babanın 900'ünden fazlası çoğu zaman yorgun hissettiklerini, 550'si ise mesai saatlerinin dışında da çalıştığını belirti.

Working Families, işverenlerin çalışan babaların aile hayatını desteklememesinin 'babalık cezası'na yol açtığına dikkat çekti.

Dernek, aileleriyle daha fazla vakit geçirmek isteyen babaların, becerilerini kullanmalarını ve kazançlarını olumsuz etkileyen işlere razı olduklarını ekledi.

Cinsiyet eşitliğini savunan Fawcett Society yardım derneği de daha önce kadınların erkeklerden daha az kazanmasının 'annelik cezası'na yol açtığını söylemişti.

Working Families başkanı Sarah Jackson, "Babalığa ceza kesmemek ve annelere kesilen cezanın da üstesinden gelmek için işverenlerin anneler ve babalar için iş ve aile hayatlarını dengeleyebilecekleri bir sistem oturtmaları gerekiyor" diyor.

İşverenlerin oluşturduğu Yöneticiler Enstitüsü (Institute of Directors), yardım derneğinin fikirlerine katıldığını ifade ederek, patronların hem kadınlara hem erkeklere daha esnek iş olanakları sağlamaları gerektiğini belirtti.

Institute of Directors yöneticisi Seamus Nevin, hükümetin ayrıca doğum izinlerinin geliştirilmesi ve babaların da yeni doğan bebekleriyle zaman geçirmesinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Nevin, "Anne ve babanın ebeveynlik görevlerini yarı yarıya paylaşmasının şirketlere ve ekonomiye sağlayacağı katkı ortada. 90'ların ortasından günümüze evde kalan ve çocuklara bakan babaların sayısı iki katına çıktı ancak kadınlar hala daha ebeveynlik görevlerinin çoğunu üstlenen taraf" dedi.

Nevin, "Babaların ebeveynlik görevlerini daha fazla üstlenmek istemesi çok olumlu bir gelişme ancak yasa ve işyerleri bu değişen aile dinamiğine ayak uyduramadı" diye ekledi.