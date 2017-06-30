Babadan blogger anneye "çocuk istismarı" suçlaması

Sosyal medyada 200 bine yakın takipçisi olan ve neredeyse her gün iki çocuğunun fotoğraflarını paylaşan ünlü bloggerlardan Nihan Kayalıoğlu’na eşi Savaş İçten boşanma davası açtı. İstanbul Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvuran İçten, eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirterek boşanmayı talep etti. Çocuklarının velayetinin de kendisine verilmesini isteyen baba, “Eşim çocuklarımız Can ve Lila’nın fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabında kamuya sunarak istismara davetiye çıkarmaktadır" dedi. Mahkeme, Kayalıoğlu’nun o fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasına yasak getirdi.

Vatan gazetesinden Çağdas Ulus'un haberine göre, Savaş İçten "Kendisine ün kazandırmak için de çocuklarımı katıldığı TV programlarına çıkarması kabul edilemez” diyerek Kayalıoğlu’nun çocuklarının fotoğraflarını kullanarak kendi tanınırlılığını ve takipçi sayısını artırdığını söyledi.

Fotoğraf yasağı geldi

Boşanma davası sürerken mahkeme aldığı ara kararda çocukların velayetinin dava bitene kadar babaya bırakılmasına karar verdi. Ayrıca babanın çocuklarına ait fotoğrafların anne tarafından sosyal medyada paylaşılmama talebini de haklı bulan mahkeme Kayalıoğlu’nun o fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasına yasak getirdi. Anneye çocuklarını görmesine ise hafta sonu için izin verildi. Uzmanlar bu kararın emsal niteliğinde olduğunu belirtti.

Nihan Kayalıoğlu’nun çocuklarının fotoğrafını paylaşması sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından sık sık eleştirilere neden olmuştu. Fotoğraflara şu yorumlar yapılmıştı:

"Çocuklarının mahremlerini ortaya döken insanlara..."

"Kolay yoldan para ve takipçi kazanmak için kendi çocuklarının mahremlerini bu kadar ortaya döken insanlara tahammül edemiyorum artık. Eleştiriye açık olduğunu düşünmediğim, çocuklarının her anını her saniyesini Instagramda paylaşan, reklam için çocuklarını kullanmaktan çekinmeyen samimiyetsiz kadın."

"Çocuk ruj sürüyor, anne videoya çekiyor"

"Bir paylaşımında da küçücük çocuğun eline vermiş ruju, çocuk kırmızı bir ruj sürüyor ve şahıs videoya çekiyor."

"Pedofili diye bir iğrençlik varken çocuklarını bu kadar fütursuzca paylaşması beni rahatsız ediyor."

"Küçücük kızı genç kız gibi giydirmesi falan hiç de ilgimi çekmemişti. Herkesin Instagram hesabı kendine diyebilirsiniz tamam ama hesabınız herkese açıksa ve de hesabınıza takipçi gelsin diye reklam veriyorsanız, bu biraz amacınızın kişisel arşiv için değil de başka bir şey olduğunu düşündürüyor bana. Biri bu kadını pedofili diye bir şeyin olduğu konusunda uyarmalı."

"Dünyalar güzeli 2 çocuğa sahip blogger (Allah nazarlardan saklasın ve ailesine bağışlasın) fakat ne yazık ki cep telefonu, özellikle küçük kızının tüm gün ağzının içinde."

Nasıl para kazanıyorlar?

Sosyal medya fenomenleri ve yüksek sayıda takipçisi bulunan bloggerlar paylaşımları üzerinden kazanç sağlıyorlar. Çok takipçisi bulunan fenomenler, anlaştıkları firmaların organizasyonlarına katılıp yapacakları paylaşımlar için ciddi ücretler talep ediyor. Örneğin bilinen bir Instagram fenomeni, ünlü bir otomobil firmasından aldığı araçla Türkiye’yi dolaşarak paylaşımlar yapıyor. Tanınan birçok blogger, yaptıkları tatilleri, kıyafetlerini, hatta çocuklarına hediye ettikleri ürünleri bile bedavaya getiriyor. Bunun için ise firmayı ya da ürünü yaptıkları paylaşımda etiketliyorlar.

Ünlüler de paylaşımlarını kazanca çeviriyor

TwItter, Instagram ve Facebook fenomenleri, ürün tanıtarak veya satış yaparak çok büyük kazançlar sağlayabiliyor. Bazı bloggerlar tek bir paylaşımdan on binlerce dolaralıyor. Bilinirliğine göre tanıtım tarifesi değişirken, takipçi sayısı fazla olanın paylaşım ücreti de yüksek oluyor. Bu konuda ABD ve Avrupa’daki ünlüler başı çekiyor. 100 milyon takipçisi olan Beyonce’un tek paylaşımı 1 milyon dolar. Onu Jenner kardeşler izliyor. Kendall’ın 79 milyon takipçisi var. Tek paylaşımı için 125 ile 300 bin dolar.

Twitter, Instagram gibi çok popüler sosyal paylaşım sitelerinde beğeni ve paylaşımlarına astronomik rakamlar teklif edilse de bunları para çevirmeyen ünlüler de yok değil. Örneğin; Tarkan, Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımlarına para almıyor.