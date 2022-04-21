Babacan: Parlamenter sisteme geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili çok detaylı bir çalışma yapıyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parlamenter sisteme geçiş süreciyle ilgili çok detaylı bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Nasıl ki kendi parlamenter sistem çalışmamızı hazırlayıp ortaklaştırdıysak, geçiş sürecini de çalışıyoruz. Mümkünse onu da ortaklaştırmayı arzu ediyoruz" dedi.

Babacan, DEVA Partisi Genel Merkezinde Ankara Meclisi ve Başkentliler Platformu’nu ağırladı. Babacan burada yaptığı konuşmada Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş sürecine ilişkin detaylı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Babacan, şu değerlendirmede bulundu:

“Cumhurbaşkanı bugünkü yetkilerle seçilecek. Bir yandan da ‘Parlamenter sistem istiyorum’ diyen birisi cumhurbaşkanı adayımız olacak. Ülkeyi nasıl yönetecek? Hangi yetkileri, nasıl kullanacak? Herhalde şu andaki gibi olmayacak. Şu andaki gibi olsa sistemi değiştirmeye gerek yok. Değiştirmemiz gerekiyor ama Anayasa değişmeden geçemiyoruz. Dolayısıyla geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı parlamenter sistem isteyen diğer partilerle beraber ortak bir çalışma haline getirmeyi hedefliyoruz. Nasıl ki kendi parlamenter sistem çalışmamızı hazırlayıp ortaklaştırdıysak, geçiş sürecini de çalışıyoruz. Mümkünse onu da ortaklaştırmayı arzu ediyoruz.”