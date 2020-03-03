"Babacan'ın ekibi kampa giriyor, haftaya parti kuruluyor"

AKP'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kurulması uzun süredir beklenen partisinin hazırlıklarının bittiği iddia edildi. Babacan'a yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, Babacan ve partinin kurmayları 7-8 Mart'ta kampa giriyor. Babacan ve ekibinin "farklı bir katılım modeli" ile hazırlandığını belirttiği tüzük ve program kampta son şeklini alacak.

Independent Türkçe'den Abdulhakim Günaydın'ın haberine göre, Babacan 30 farklı üniversiteden öğrencilerle buluştu. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Babacan, "30 farklı üniversiteden öğrencilerimizle buluştuk. Ülkemizin temel sorunlarını ve çözüm yollarını değerlendirdiğimiz etkinliğin hatıra fotoğrafını buraya bırakıyorum. #sizidinliyorum" ifadesini kullandı.

Babacan cephesine yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Babacan ve partinin kurmayları 7-8 Mart'ta kampa giriyor. Kampta, 24 ayrı masa ve 300 kişinin 5 aydan beri çalıştıkları parti tüzük ve programı tartışılacak. Babacan ve ekibinin "farklı bir katılım modeli" ile hazırlandığını belirttiği tüzük ve program kampta son şeklini alacak.

Genç ve kadınlara yüzde 50 kota ayrılacak

Kampta partinin kurucular kurulu da belirlenecek. 200 kişilik kurucular kurulu için 800 kişinin başvurduğu belirtildi.

Yüzde 50'si genç ve kadın kotasına ayrılacak olan kurucular kurulu listesinin 100'e indirilmesinin de gündemde olduğu öğrenildi.

Kampa katılacak kurucular kurulu üyelerine iki gün içerisinde davetlerin ulaşması bekleniyor.

Hafta sonu çalışma kampında partinin logo ve ismi üzerinde çalışmalar bittikten sonra 11 veya 13 Mart'ta da partinin kuruluşu ilan edilecek.

Parti kuruluşu iki defa ertelendi

Babacan, partinin kuruluş başvurusunu 2019 yılının son günlerinde yapacağını söylemişti.

Çalışmalarını bir türlü tamamlayamayan Babacan ve ekibi, partinin kuruluşunu iki kez ertelemiş, olası kuruluş tarihleri olarak konuşulan ocak ayının üçüncü ve şubatın ikinci haftasında parti kurulamamıştı.

4 hükümette görev yaptı

53 yaşındaki Ali Babacan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden üniversite birincisi olarak mezun oldu.

1990 yılında Fulbright bursunu kazanıp yüksek lisansını ABD'de Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'de işletme dalında tamamlayan Babacan iki yıl süreyle ABD'de finans sektöründe çalıştıktan sonra iş yaşamını Ankara'da özel sektörde sürdürdü.

AKP'nin kurulmasıyla birlikte siyasete giren Babacan, 2001 yılında AKP Kurucu üyesi ve MKYK üyeliği görevleri üstlendi.

22, 23 ve 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçilen Babacan, 58. ve 59. hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, 61 ve 62. hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Babacan ile ilgili AKP'den ayrılık sürecinde en sık yapılan eleştirilerden biri görev yaptığı dönemde olumsuz gördüğü konulara itiraz etmediği, bu anlamda cesur olmadığı yönündeydi.