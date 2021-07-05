DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, açıklanan memur ve emekli maaşları zammını eleştirirken, "Hükûmet; sadece kepçeyle toplamayı biliyor. Ama verirken elinde çay kaşığı bile yok" dedi.

Babacan, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yıllık yüzde 17,53 enflasyon değeri açıklamasının ardından memurlara yüzde 5,45, emeklilere ise 8,45 civarında zam yapılmasına tepki gösterdi.

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Babacan sosyal medyadan yaptığı açıklamada TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ve geçen gün yapılan elektrik ve doğalgaz zamlarıyla, maaşlara yapılan zamları karşılaştırdı. Babacan "Hükûmet; sadece kepçeyle toplamayı biliyor. Ama verirken elinde çay kaşığı bile yok" dedi.