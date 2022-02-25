T24 LogoT24 Logo
Gündem

Babacan: Dışişleri Bakanlığı, iktidar partisi üyelerinin emekli olduğunda yerleştiği bir kasabaya döndü!

Babacan, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sessiz kaldığını ifade etmişti

25 Şubat 2022 21:44

Bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yapan eski Başbakan Yardımcısı, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, bakanlığın 'iktidar partisi üyelerinin emekli olduğunda yerleştiği bir kasabaya döndüğünü' belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine başlandığını belirtmiş, bakanın açıklaması tahliyenin geç kalındığına dair eleştirilere neden olmuştu.

Twitter'dan paylaşım yapan Babacan şu ifadeleri kullandı:

"İktidar partisi üyelerinin işi bırakıp emekli olduğunda yerleştiği bir kasabaya dönen Dışişleri Bakanlığı’nı liyakatlı kadrolara teslim edeceğiz. Dış ilişkilerde kabadayılığa, fevriliğe ve hamasete son verip, ehliyet, liyakat, nezaket ve diplomasi gibi ilkeleri işleteceğiz."
 

 

 
TIKLAYIN | Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrenciler: En kısa zamanda tahliye edilmemiz gerekiyor
 
 
 
 
babacanali babacandeva partisidışişleri bakanlığıukrayna
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24