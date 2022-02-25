Babacan: Dışişleri Bakanlığı, iktidar partisi üyelerinin emekli olduğunda yerleştiği bir kasabaya döndü!

Bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yapan eski Başbakan Yardımcısı, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, bakanlığın 'iktidar partisi üyelerinin emekli olduğunda yerleştiği bir kasabaya döndüğünü' belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine başlandığını belirtmiş, bakanın açıklaması tahliyenin geç kalındığına dair eleştirilere neden olmuştu.

Twitter'dan paylaşım yapan Babacan şu ifadeleri kullandı: