Babacan: Dışişleri Bakanlığı, iktidar partisi üyelerinin emekli olduğunda yerleştiği bir kasabaya döndü!

Bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yapan eski Başbakan Yardımcısı, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, bakanlığın 'iktidar partisi üyelerinin emekli olduğunda yerleştiği bir kasabaya döndüğünü' belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine başlandığını belirtmiş, bakanın açıklaması tahliyenin geç kalındığına dair eleştirilere neden olmuştu.
Twitter'dan paylaşım yapan Babacan şu ifadeleri kullandı:
"İktidar partisi üyelerinin işi bırakıp emekli olduğunda yerleştiği bir kasabaya dönen Dışişleri Bakanlığı’nı liyakatlı kadrolara teslim edeceğiz. Dış ilişkilerde kabadayılığa, fevriliğe ve hamasete son verip, ehliyet, liyakat, nezaket ve diplomasi gibi ilkeleri işleteceğiz."