Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrenciler: En kısa zamanda tahliye edilmemiz gerekiyor

T24 Video Haber Merkezi

Rusya’nın, Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkedeki Türk vatandaşları ve öğrenciler mahsur kaldı. T24'ün ulaştığı öğrenciler Gülsüm Okudur ile Mahsum Kandemir, bombardıman başladığı andan itibaren korkudan dışarıya çıkamadıklarını, bir an önce tahliye edilmek istediklerini belirterek gün boyunca neler yaşadıklarını anlattılar.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin ardından dün sabah saatlerinde Kiev başta olmak üzere birçok şehre askeri operasyon başlatan Rusya, gece boyunca Ukrayna'nın kentlerine hava saldırısını sürdürdü. İşgalin ardından ülkede bir çok Türk öğrenci mahsur kaldı. Çatışmaların başlamasıyla Harkov'da yaşadığı yurtta mahsur kalan Gülsüm Okudur ile Dnipro kentinden Mahsum Kandemir, T24 yayınında Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş'un sorularını yanıtladı.

"Koridorlara yatak yaptık"

Harkov'dan yayına bağlanan Okudur, sabah patlama seslerine uyandığını belirterek şunları söyledi:

"Odalarımızda kalamıyoruz. Koridorlara yatak yaptık, bu akşam oralarda uyumayı düşünüyoruz. Bir an önce tahliye edilmemiz gerekiyor çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Bir anda internet, elektrik gidebiliyor. Başımıza ne geleceğini hiç tahmin edemiyoruz. Bizim en kısa zamanda buradan tahliye edilmemiz gerekiyor."

İki hafta öncesinde ve bugün de Büyükelçilik ve Konsoloslukla görüştüğünü belirten Okudur, elçiliğin kendilerine şu anda bir şey olmadığını ve güvenli bir yerde beklemelerini gerektiği yönünde cevap verdiğini söyledi.

"Dnipro'ya şu ana kadar bomba atılmadı"

Dnipro'da bir Türk restoranın sığınağından yayına bağlanan Mahsum Kandemir de patlama seslerine uyandığını söyledi. Dnipro şehrindeki patlamaların nedeninin havaalanının orada olmasından dolayı olduğunu ifade eden Kandemir, şu ana kadar şehre bomba atılmadığını aktardı. Kandemir şöyle devam etti:

"Dnipro, Harkov şehrinden 200 kilometre uzaklıkta olduğu için herhangi bir sıkıntı yok şu an. Biz şu an yerin altındayız. Sığınaklarda bekliyoruz şuan. Yayın kesilebilir. Bekliyoruz ve olacağını bilmiyoruz şu an."

Kandemir de Büyükelçilikten bir yetkili ile görüştüğünü belirterek "Biz yardım istiyoruz. Buradan bir yere tek başımıza gitmek istesek başımıza ne gelecek bilmiyoruz Havadan bombalama var. Nereye gitsek korkuyoruz" dedi.