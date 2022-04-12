Babacan'dan protesto edildiği ODTÜ ile ilgili açıklama: Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, söyleşisinin protestoyla iptal edildiği ODTÜ öğrencilerine yönelik paylaşımında, "Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım. Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır." açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ODTÜ’de gerçekleştireceği ‘öğrenci buluşmaları’ etkinliği, ‘Babacan gençliğe umut olamaz’ sloganıyla protesto edildi. Etkinlik iptal oldu. Babacan, öğrencilerin protestosuyla ilgili Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ’deki protesto görüntülerini seyrettim. İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir. Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım. Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır."