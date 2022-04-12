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Babacan'dan protesto edildiği ODTÜ ile ilgili açıklama: Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım

Öğrenciler, "AKP'nin türevleri bu ülkeye umut olamaz. Emekçi halkın sorunlarına çözüm bulamaz, aydınlık bir Türkiye'yi kuramaz” şeklinde açıklama yapmışlardı

12 Nisan 2022 18:50

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, söyleşisinin protestoyla iptal edildiği ODTÜ öğrencilerine yönelik paylaşımında, "Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım. Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır." açıklamasını yaptı. 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ODTÜ’de gerçekleştireceği ‘öğrenci buluşmaları’ etkinliği, ‘Babacan gençliğe umut olamaz’ sloganıyla protesto edildi. Etkinlik iptal oldu.

Babacan, öğrencilerin protestosuyla ilgili Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: 

"Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ’deki protesto görüntülerini seyrettim.

İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir.

Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım.

Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır."

TIKLAYIN | Ali Babacan'a ODTÜ’de protesto; "AKP'nin türevleri bu ülkeye umut olamaz"
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