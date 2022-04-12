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Ali Babacan'a ODTÜ’de protesto; "AKP'nin türevleri bu ülkeye umut olamaz"

“Babacan gençliğe umut olamaz”

12 Nisan 2022 16:19

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ODTÜ’de gerçekleştireceği ‘öğrenci buluşmaları’ etkinliği, ‘Babacan gençliğe umut olamaz’ sloganıyla protesto edildi. Etkinlik iptal oldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, öğrencilerin ODTÜ yerleşkesindeki Çatı Kafe önünde yaptığı açıklamad, "Ali Babacan, stadında devrim yazan ODTÜ'de kendi propagandasını yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştı ama izin vermedik. TÜPRAŞ, TEKEL gibi birçok kurumu özelleştiren, bu yağma düzeninin mimarlarından olan Babacan ve onun gibiler bugün ortalığa 'umuduz' diye çıkmaya çalışıyor. Bizler de diyoruz ki AKP'nin türevleri bu ülkeye umut olamaz. Emekçi halkın sorunlarına çözüm bulamaz, aydınlık bir Türkiye'yi kuramaz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın ardından öğrenciler “Babacan gençliğe umut olamaz” sloganları atarken, etkinlik iptal oldu. 

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