Ali Babacan'a ODTÜ’de protesto; "AKP'nin türevleri bu ülkeye umut olamaz"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, öğrencilerin ODTÜ yerleşkesindeki Çatı Kafe önünde yaptığı açıklamad, "Ali Babacan, stadında devrim yazan ODTÜ'de kendi propagandasını yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştı ama izin vermedik. TÜPRAŞ, TEKEL gibi birçok kurumu özelleştiren, bu yağma düzeninin mimarlarından olan Babacan ve onun gibiler bugün ortalığa 'umuduz' diye çıkmaya çalışıyor. Bizler de diyoruz ki AKP'nin türevleri bu ülkeye umut olamaz. Emekçi halkın sorunlarına çözüm bulamaz, aydınlık bir Türkiye'yi kuramaz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın ardından öğrenciler “Babacan gençliğe umut olamaz” sloganları atarken, etkinlik iptal oldu.