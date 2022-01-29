Babacan'dan medya genelgesi tepkisi: Ağlayarak günlüğüne yazacağı şeyler için Resmi Gazete'yi kullanıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan TV programları hakkındaki genelgeyle ilgili olarak, "Ağlayarak günlüğüne yazacağı şeyler için Resmi Gazete'yi kullanıyor" yorumu yaptı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan TV programları hakkındaki genelgede, "toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacağı" belirtildi.

Söz konusu genelge, "sansür hamlesi" olarak yorumlanırken, bir tepki de DEVA Partisi Partisi lideri Babacan'dan geldi.

Babacan, Twitter'dan, "Atamaları geçtim, bir de ağlayarak günlüğüne yazacağı şeyler için Resmî Gazeteyi kullanıyor. Hukuki karşılığı olmasa da Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmasa da…" yorumunu yaptı.

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