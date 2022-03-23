Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

DEVA Partisi lideri Babacan, 27 Mart’ta ev sahipliğini yapacağı 6 muhalefet partisinin buluşması öncesinde diğer beş siyasi partinin genel başkanlarını ziyarete ediyor.

Akşener ve Davutoğlu’yla görüşen Babacan, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’na parti sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

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