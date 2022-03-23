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Politika

Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

6 muhalefet lideri, 27 Mart'ta üçüncü kez bir araya gelecek

23 Mart 2022 13:39

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 

DEVA Partisi lideri Babacan, 27 Mart’ta ev sahipliğini yapacağı 6 muhalefet partisinin buluşması öncesinde diğer beş siyasi partinin genel başkanlarını ziyarete ediyor.

Akşener ve Davutoğlu’yla görüşen Babacan, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’na parti sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

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