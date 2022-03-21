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Politika

6 muhalefet lideri, 3'üncü kez bir araya geliyor: Seçim yasası değişikliğine karşı masada hangi seçenekler var?

3'üncü buluşma, 27 Mart'ta yapılacak

21 Mart 2022 11:07

Muhalefetteki 6 lider, 27 Mart Pazar günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğini yapacağı akşam yemeğinde 3. kez bir araya gelecek.
 
Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, “Seçim ittifakı” gündeminin öne çıktığı bu buluşmada liderler, AKP ve MHP’nin seçim yasası değişiklik teklifine karşı geliştirilecek stratejileri masaya yatıracak.
 
Teklifin, özellikle, ittifak içindeki oy oranı küçük partileri olumsuz etkileyecek “artık oy” düzenlemesini avantaja dönüştürmeye yönelik seçeneklerin öne çıkması bekleniyor.
 
İttifak kaynakları, “Bizler de teklifle getirilen değişikliklere karşı kendi seçeneklerimizi geliştiriyoruz. Masada birçok seçenek var. 27 Mart’taki liderler buluşmasında da, sonrasında da bütün bunlar konuşulup değerlendirilecektir” açıklaması yaptı.
 
Kulislere göre, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti gibi oy oranı daha az olan partilerin, CHP ve İYİ Parti listesinden seçime katılmaları seçeneklerden biri. Bunun dışında, “ittifak içinde ittifak” diye de nitelenen, oy oranı küçük partilerin kendi aralarından birinin çatısı altında ortak listeyle seçime katılması da masada.
 
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