Babacan, Erdoğan'ın 'Kavala'nın karısı' ifadesini eleştirdi: Kadını birey olarak görmeme; Prof. Ayşe Buğra çok sevilen bir hoca

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rektör protestolarının sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'ne iki yeni fakülte açılması kararını değerlendirerek "Tahrik edici bir karar" dedi.



Halk TV'de Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan Ali Babacan gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akademisyen Prof. Ayşe Buğra'ya yönelik "Osman Kavala'nın karısı" ifadesini de eleştiren Babacan " Bu ifadeler çok üzücü. Ayşe Buğra bir birey. 36 yıldır Boğaziçi'nin çok bilinen çok sevilen hocası. Burada kadını birey olarak görmeme var" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iletişim ve hukuk fakültelerinin kurulması kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı şöyle konuştu:

"Bu üniversitemiz bu ülkenin güzide kurumlarından biri. Bu gösterilerle hükümetin ileri ifadeleri, polisin tutumu son derece üzücü ve kaygı verici. İki ortak torunu yaşındaki gençlerle uğraşıyorlar. Hükümet düşman üzerinden besleniyor. ülkenin sorunlarına çözüm bulamadıkları için karşıtlık üzerinden siyaset üretiyorlar

Tahrik edici bir karar. Çünkü öğrencilerin ciddi bir rahatsızlığı var. Daha sakin bir döneme geçerken, böyle bir karar yatıştırmakta olan durumu yeniden alevlendirebilir. Boğaziçili hocaların ve öğrencilerin tahriklere kapılmaması lazım."

TIKLAYIN - Erdoğan, Prof. Ayşe Buğra'yı hedef aldı: Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadın

"İktidar kontrol edemediği kurumu sıradanlaştırıyor"

Boğaziçi Üniversitesi'ni sıradanlaştırma çabası var. İktidar bir kurumu tam kontrol edemiyorsa, kurum kültürü varsa, önce bu kurumu sıradanlaştırmaya çalışıyor. Pes etmemek lazım. Bu eylemlerin başka yere çekilmesine, hükümetin olayları istismar etmesine izin vermemek lazım.

Azınlık olarak nitelendirilen, oy gelmeyecek bir kesim mükemmel bir düşman alanı oluyor iktidar için. Kendi seçmen kitlesini böyle tutmak istiyor. Başarı ve umut üretemedikleri için düşmanlıklar üzerinden seçmen kitlesini konsolide etmek istiyorlar.

Cumhurbaşkanı bütün olayları 'beni indirmeye çalışıyorlar' noktasına getiriyor. Bunu yapınca seçmen kitlesinin etrafında koruma çemberi oluşturacağını düşünüyor. Ama artık bunlar geride kaldı. Kimse bu oyuna gelmiyor.”

"Oğuzhan Aygün çok şaşırdı beni aradı"

Melih Bulu'nun rektör danışmanı olarak atadığını duyurduğu DEVA Partisi kurucularından ve Boğaziçi hocası Oğuzhan Aygün'ün o akşam kendisini aradığını belirten Babacan " Oğuzhan Aygün bir gün önce rektörle görüşüyor. Bu görevlendirmenin doğru olmadığını söylüyor. Buna rağmen rektör bu görevlendirmeyi yapıyor. O akşam açıklama yaptı kendisi zaten. Ama o açıklamaya kadar parti teşkilatlarımızdan tepki geldi" diye konuştu.

"Erdoğan kadını birey olarak görmüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akademisyen Prof. Ayşe Buğra'ya yönelik "Osman Kavala'nın karısı" ifadesini de eleştiren Babacan " Bu ifadeler çok üzücü. Ayşe Buğra bir birey. 36 yıldır Boğaziçi'nin çok bilinen çok sevilen hocası. Burada kadını birey olarak görmeme var. Bu zihniyet sorunu. Üstelik bu sözler Kavala'nın duruşmasının görüldüğü esnada yapılıyor. Cumhurbaşkanı duruşmanın akışını direk etkileyecek ifadeler kullanıyor" dedi.