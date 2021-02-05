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Erdoğan, Prof. Ayşe Buğra'yı hedef aldı: Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadın

Erdoğan, Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'yı hedef aldı

05 Şubat 2021 18:33

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri ile ilgili olarak Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'yı "provakatörlükle" suçladı. Buğra'nın yanıtı "esefle karşılıyorum" oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında basın mensuplarına Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini değerlendirirken Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'yı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifa etmesi gerektiğini söyleyenlere tepki gösteren Erdoğan, "Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı istifa etmelidir' diyecekler" dedi.

Erdoğan, sözlerinin devamında isim vermeden Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Emeritus Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı hedef alarak "Yani aynı zihniyet şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz. Buna müsaade etmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

Ayşe Buğra ise Erdoğan'ın açıklamalarına "esefle karşılıyorum" sözleriyle yanıt verdi. İş insanı ve Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın İstanbul Çağlayan Adliyesi'deki duruşması sonrasında konuşan Buğra, "Bu olan biteni bir hukuk süreci olarak yorumlamak imkânsız. Üç buçuk yıldır süren ve gittikçe ağırlaşan bir eziyet süreci olduğunu düşünüyorum" diyerek, "Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını esefle karşılıyorum, memleketim adına üzülüyorum" dedi.

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