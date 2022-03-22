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Ekonomi

Babacan'dan Erdoğan'a YUVAM tepkisi: Tüm dünyaya faiz vermeye mi karar verdiniz?

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın YUVAM hesabı kapsamı genişletildi

22 Mart 2022 13:52

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kur korumalı mevduat sisteminden yararlanması için çıkarılan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Katılım Sistemi (YUVAM) hesabına, yabancı uyruklu kişi ve şirketlerin dahil edilmesine tepki gösterdi. 

Twitter'dan paylaşım yapan Babacan, "Devleti batırma projesi tam gaz devam ediyor" dedi. 

Babacan, "Türkiye’deki enflasyondan etkilenmeyecek olmasına rağmen yabancılara da bu imkân verildi. Sayın Erdoğan; tüm dünyaya faiz vermeye mi karar verdiniz? Bu muydu sizin faizle mücadele dediğiniz?" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - YUVAM hesabına, yabancı kişi ve şirketler de dahil olabilecek

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