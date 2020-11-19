Babacan'dan Alaattin Çakıcı tepkisi: Her konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki sessizliği kabul edilemez

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesiyle ilgili olarak, "Her konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanının bu konudaki sessizliği kabul edilemez" dedi.

DEVA Partisi lideri Babacan, kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içerikli mektubuna tepki göstererek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradım. İllegal yapıların tehditlerini ve iktidar ortağının da bunları desteklemesini koşulsuz şekilde kınadığımızı belirttim" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla iligili açıklama yapmamasının "kabul edilemez" olduğunu söylerken, "Biz her zaman meşru siyaseti savunacağız" ifadesini kullandı.

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