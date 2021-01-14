Babacan: Bu ülkede yoksulluk intiharı diye bir kavram oluştu; tek mutlu kesim yüksek faizi alıp cebine koyan yabancı yatırımcı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de özellikle gençlerin ümitsiz olduğunu belirtirken, "Türkiye'de şu an ben mutluyum diyen yok. Tek mutlu kesim, yüksek faizden yararlanmak için girip yüksek faizi alıp cebine koyan yabancı yatırımcı" diye konuştu. Babacan, "Bu ülkede yoksulluk intiharı diye bir kavram oluştu" ifadesini kullandı.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan DEVA Partisi lideri Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde hiçbir sorunun çözüme kavuşturulmadığını ve sorunların giderek arttığını dile getirdi. "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin en önemli sorunlarından biri Cumhurbaşkanı’nın partili ve taraflı olması" dedi.

Uygulanmaya başlayan Covid-19 aşısına ilişkin konuşan Babacan, "Aşının adil ve şeffaf dağıtımının sağlanması gerekiyor. Şunun tanıdığı bunun tanıdığı aşıya ayrıcalıkla ulaşmamalı. Aşı olanlar ve olmayanlar olarak ayrılmak ülkemize büyük zarar verir" diye konuştu.