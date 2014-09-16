Babacan: Bankalar konusunda BDDK gözünü kırpmadan karar verir

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Tek bir banka ile ilgili konularda BDDK yetkilidir. Gerekli olan konularda BDDK gözünü kırpmadan karar verir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fitch ve Moody's'e yönelik tepkisi için Babacan, "Derecelendirme kuruluşları kriz döneminde ciddi bir itibar kaybına uğradı. Türkiye'ye yönelik objektif değerlendirme yapılmalı, daha geniş ekiplerle izlenmeli" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, İstanbul Finans Zirvesi'nde Türkiye ekonomisiyle ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, İstanbul Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Gelişen ülkelerde büyüme hızı gelecek 10 yılda düşük seyredecek" dedi.

Babacan 2008 krizi etkilerinin en kötü dönemini artık geride bıraktığımızı söylerken, Türkiye'nin bundan en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Amerika Merkez Bankası (Fed) nedeniyle parasal sıkılaştırmanın başlayacağı bir döneme ilerlediğimizi de sözlerine ekleyen Babacan, Euro Bölgesi ülkelerinde büyümenin zayıf olduğu ve deflasyon riskinin yüksekliğine dikkat çekti.

Cari açığı olan bir ülke olarak dengeli büyümeye öncelik verilmesi gerektiğini söyleyen Babacan, büyümenin kalitesi ve önümüzdeki döneme yönelik ihtiyatlı duruşun korunması gerektiğini ifade etti.

‘Bankacılık sektörünü değerlendirecek ana kuruluş BDDK'dır’

Babacan konuşma sonrasında sorularını yanıtladı.

Büyüme rakamlarına yönelik bir soruya, piyasada büyüme beklentilerinin yüzde 3.5 olduğu ve bu yıl yüzde 3 ile yüzde 4 aralığında bir büyüme gerçekleşmesinin muhtemel olduğu şeklinde cevap veren Babacan, "Daha yüksek ihracat yapabilseydik daha yüksek bir büyüme hızı görebilirdik" dedi.

Yatırım harcamalarında istenilen rakamlara ulaşılamadığını ve yatırımın sadece teşvikle değil rasyonel getiriyle olacağını ifade eden Babacan, yatırımı cazip hale getirmek için makro ihtiyati önlemlerin artırılabileceğini söyledi. Babacan inşaatın desteklenen sektörlerden biri olduğunu da sözlerine eklerken, "Ölçüsüz rantların oluşmasından rahatsızız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gerekirse kredi derecelendirme kuruluşları ile ilişkimizi keseriz" açıklaması ile ilgili sorusunu ise Babacan, "Derecelendirme kuruluşları kriz döneminde ciddi bir itibar kaybına uğradı. Türkiye'ye yönelik objektif değerlendirme yapılmalı, daha geniş ekiplerle izlenmeli" dedi. Babacan ayrıca yatırımcıların Türkiye'nin mevcut notları hak etmediği görüşünde olduklarını "100 yatırımcıdan 70-80'i bunu söyler" sözleriyle ifade etti.

Bankacılık sektörü ile ilgili soruya ise Babacan, "Bankalar için kaynağı belirsiz söylentiler çıkabilir, bunlar kasıtlıdır. Bankalar için bilgileri yetkili birimlerden almak gerekiyor, sektöre ilişkin söylentiler dikkate alınmamalı. Tek bir banka ile ilgili konularda BDDK yetkilidir. Gerekli olan konularda BDDK gözünü kırpmadan karar verir" derken, cari açıktaki iyileşmenin dış finansman ihtiyacını azalttığını, sektörle ilgili söylentilerin dikkate alınmaması gerektiğini ve dünya tarafından tescil edilmiş sağlıklı bir bankacılık sektörü olduğunu vurguladı.