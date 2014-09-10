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Ekonomi

BDDK'dan açıklama: Kurumumuzdan kimse basına konuşmadı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, medyada çıkan haberlere yönelik olarak hukuki işlem başlatılacağını açıkladı

10 Eylül 2014 23:29

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son günlerde bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada bankalarla ilgili bir takım haberler yer aldığı ve hukuka aykırı şekilde kurumun kaynak gösterildiği ifade edildi.

Bankacılık Kanunu'nun 89. maddesinin birinci fıkrası uyarınca kurumun en üst yöneticisi olan başkanın, kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu itibarla, kurumumuz adına yapılacak açıklamalar kurum başkanı tarafından veya kurumumuza ait resmi internet sitesinde 'basın açıklaması' şeklinde yapılmakta olup, bu yollar haricinde haber ve yorumların kurumumuza dayandırılması mümkün değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Diğer yandan kamuoyu tarafından bilinmelidir ki, bir bankanın itibarının korunmasında ve sağlıklı şekilde faaliyetlerini sürdürmesinde öncelikli görev banka yönetimine aittir. Ancak bunun aksine son dönemde, kurumsal yönetim ilkeleri göz ardı edilerek sır kapsamında mütalaa edilebilecek bazı banka verilerinin kamuoyu önünde üçüncü kişilerle kritik edildiği ve itibarın korunması konusunda gereken özen ve dikkatin gösterilmediği görülmektedir.

Kurumumuzdan hiçbir yetkili haberlere konu hususlara ilişkin olarak herhangi bir basın-yayın organına açıklamada bulunmamış olup, konuyla ilgili olarak gerekli hassasiyet ve özenin bankalarımızın bizzat yönetimleri ve basın yayın organları tarafından da gösterilmesi gerekli görülmektedir. Söz konusu haberler hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır."

 

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