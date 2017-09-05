Baba Sahne’de yeni sezon 6 Ekim’de açılacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TİYATRO ve sinema oyuncusu Şevket Çoruh’un geçtiğimiz yıl İstanbul’un kültür ve sanat hayatına kazandırdığı Baba Sahne, yeni sezonu 6 Ekim Cuma günü açacak.

Kadıköy’de geçtiğimiz Nisan ayında kapılarını açan ve 16 Haziran\'da sezonu kapatan Baba Sahne, yeni sezona 6 Ekim Cuma günü “Bir Baba Hamlet” oyunuyla başlayacak. Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun birlikte rol aldığı, yönetmenliğini Emrah Eren’in yaptığı “Bir Baba Hamlet”, 6, 7, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Baba Sahne’de seyirciyle buluşacak. Ekim ayında ayrıca, Günay Karacaoğlu’na tek kişilik muhteşem performansıyla 42. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü getiren “AşkÖlsün” sahnelenecek. Murat İpek’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği oyun, 13, 14, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde Baba Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Sezon içinde sahneleyeceği yepyeni oyunlarının hazırlıklarını sürdüren Baba Sahne, Ekim ayı boyunca tiyatroadam, B Planı, Yolcu Tiyatro, Altıdan Sonra Tiyatro gibi toplulukların oyunlarına, “Two Tenors” adlı müzikli gösteriye ve sürpriz konserlere de ev sahipliği yapacak.

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