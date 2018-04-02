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Kültür-Sanat

Baba Sahne 1'inci yaşını kutladı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - OYUNCU Şevket Çoruh’un İstanbul’un kültür sanat hayatına kazandırdığı Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne, 1’inci yaşını kutladı

02 Nisan 2018 13:14

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - OYUNCU Şevket Çoruh’un İstanbul’un kültür sanat hayatına kazandırdığı Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne, 1’inci yaşını kutladı. Gecede, 11. Savaş Dinçel Ödülleri de sahiplerini buldu.
Şevket Çoruh’un büyük emek harcayarak, tamamen kendi yatırımıyla kurduğu Baba Sahne, dün 1’inci yaşını kutladı. Baba Sahne’de gerçekleşen kutlamaya Çoruh’un yanı sıra Gülriz Sururi, Müjdat Gezen, Erkan Can, Meral Çetinkaya, Sumru Yavrucuk, Aliye Uzunatağan, Bihter-Barış Dinçel’in de aralarında olduğu birçok isim katıldı.
Sunuculuğunu Şevket Çoruh’un yakın dostu, Savaş Dinçel’in eski öğrencilerinden İlker Ayrık’ın üstlendiği gecede, Şevket Çoruh’un yanı sıra Dinçel’in oğlu Barış Dinçel, eski öğrencileri, torunu ve öğrencilerinin çocukları sahnede bir araya geldi. Öğrencileri sahnede, Savaş Dinçel’in “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” oyununda seslendirdiği ve sözleri kendisine ait olan “Bir Sanatkar Asla Ayı Değildir” şarkısını söyledi, ardından doğum günü pastası kesti.
Savaş Dinçel için özel olarak hazırlanan video ve Baba Sahne’nin geride bıraktığı bir yılın görüntülerinden oluşan kolaj da davetlilerle paylaşıldı. Şevket Çoruh, mezun olurken sahnelediği “Sinarit Baba” adlı Sait Faik Abasıyanık öyküsünü yeniden sahneleyerek davetlilere bir sürpriz yaptı. 

11. SAVAŞ DİNÇEL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Her yıl aynı tarihte Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından tiyatro alanında verilen Savaş Dinçel Ödülleri de 11. kez sahiplerini buldu. En İyi Oyun Yazarı seçilen Yunus Emre Gümüş, ödülünü Özen Yula’dan alırken; En İyi Yönetmen seçilen kazanan Yıldıray Şahinler’e ödülünü Gülriz Sururi takdim etti. En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Sumru Yavrucuk oyunu nedeniyle geceye katılamazken, Yavrucuk adına ödülünü, Günay Karacaoğlu, Erkan Can’ın elinden aldı. Bahtiyar Engin’e ise En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Tilbe Saran verdi. Oyununu tamamlayan Sumru Yavrucuk da, ödül töreninin ardından Baba Sahne’deki kutlamaya katıldı. Baba Sahne tarafından verilen “En İyi Seyirci” ödülünü ise usta oyuncu Meral Çetinkaya’ya Şevket Çoruh takdim etti. 
Gecede merhum Savaş Dinçel’in 76. doğum günü de kutlandı.

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