'Baba' filmi İzmir'de tanıtıldı

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- YÖNETMENLİĞİNİ Oğuz Yalçın\'ın üstlendiği İzmir yapımı televizyon filmi \'Baba\'nın tanıtımı yapıldı.

İzmir\'deki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına, tamamlanmak üzere olan filmin yönetmeni Oğuz Yalçın ile İnan Ulaş Torun, Sebahat Kumaş, Melih Çardak, Tarık Pabuccuoğlu, Orçun Kaptan, Tuna Arman, Vural Buldu, Sefa Zengin\'in de aralarında yer aldığı oyuncular ile yapım ekibi katıldı. Filmin çekiminin referandum ve ardından genel seçimler nedeniyle geciktiğini belirten yönetmen Oğuz Yalçın, iyi koşulları beklemekten vazgeçerek, koşulları kendileri oluşturmaya çalışarak işe başladıklarını söyledi. İzmir\'de film çekmenin kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getiren Yalçın, \"Bana göre plato olma konusunda İzmir İstanbul\'un tek alternatifi ama İstanbul bunu görmüyor. İstanbul kilitlendi, tıkandı. Nefes bile alınamıyor artık. Ben bunu çoktan farketmiştim. 3 yıl önce ani bir kararla İzmir\'de yaşamak için ve \'İşimi İzmir\'de yapacağım\' diyerek taşındık. İzmir\'de alt yapı hazır değil, potansiyel var ama, düzenlenmiş, organize edilmiş değil. Baktık çok eksik var. Kolları sıvayarak oyunculuk okulu ile başladık. Sonuçtan çok memnunuz. Zaten İzmir oyunculuğun kaynağı. İstanbul\'da hangi oyuncu ile konuşsak altından bir İzmirlilik çıkıyor. Bu filmde bile bilmeden çalıştığımız oyuncuların çoğunun İzmirli çıkması bile tasadüf. İzmir iyi bir potansiyele sahip ama İzmir bunu değerlendiremiyor\" dedi.

İZMİR DOĞAL PLATO

İzmir\'de bazı belediye başkanları ile konuştuklarında plato yaparak destek vermek istediklerini, bunun da dekor ve benzeri şeyleri gerektirdiğini, ciddi maliyetleri doğuracağını ifade eden Oğuz Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Buna gerek olmadığını, zaten İzmir\'in doğal bir plato olduğunu belirttik. Destek başka konularda olabilir. İzmir\'de malzeme ve teknik eleman konusunda sıkıntı var ama o da çözülebilir. Düşünün burada çekilecek bir dizi için çaycısına varıncaya kadar 50-60 kişilik ekiple geliniyor. Biz bir adım atalım, bu modeli bir uygulayalım. İstanbul\'daki yapımcılar da görsün. İzmir\'de böyle bir potansiyel var, hepsini buradan götürmesek de profesyonelce iş çıkarılabilir desinler ve gelsinler.\"

Filmin yapımcısı olan şirketin (Eilith Medya) genel koordinatörü Güray Bahçe ise her zaman bu çalışmaların sürmesini istediklerini, destek vermeye devam edeceklerini belirterek, \"İzmir\'e güveniyoruz. İzmir\'den güzel işler çıkacağına inanıyoruz. Güzel kızlar, yakışıklı erkekler çıkıyor ama İstanbul\'a gitmek zorunda kalıyorlar. Film çekimlerinin çoğalmasıyla kaçırdığımız bu arkadaşlarımızın geri döneceğine inanıyoruz\" diye konuştu.

Oyuncuların film ile ilgili görüşlerini aktarmalarının ardından hazırlanan pastayı keserek \'Baba\'yı kutladı.

BABA FİLMİNİN KONUSU

\'Baba\'nın konusu ise şöyle: Alemin babası olayım derken ailesinin babası olamayan Kamuran Baba, hayatının pişmanlığını yaşamaya başlayınca \'Bu işlerin sonu yok\' diyerek bütün illegal işlerden sıyrılarak legal işler yapmaya karar verir. Eski mafya işlerinden uzaklaşmak ve İzmir\'de yaşayan kızlarına yakın olmak için Seferihisar\'a yerleşir. Kızları daha küçükken onları babalarının bu kahrolası hayatından kurtarmak için eşi Zeynep, Kamuran\'ı terketmiştir. İzmir\'de yaşayan kızları ile arasını düzeltmek için çırpınır ve başarır ama asıl zorlu macera yeni başlar ve sürer.



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