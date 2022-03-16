Baba dizisinin ekibinden 16 saatlik çalışma şikâyeti

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde yer aldığı “Baba” adlı dizinin kar fırtınası olduğu gün sette çalışma saati kurallarının ihlal edildiği iddia edildi. 16 saat çalıştırıldığını söyleyen kamera arkası ekibi, durumu Sinema Emekçileri Sendikası’na şikâyet etti.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım şirketiyle ilgili yasal girişimlerde bulunması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunan sendika şu açıklamayı yaptı:

"Yapımcılığını Ay Yapım’ın yapmakta olduğu Baba adlı dizi projesinde 4857 sayılı iş kanuna aykırı olarak 16 saate varan çalışma tespit edilmiştir. Yasanın fazla çalışmayı düzenlediği 41 ve 63 maddeleri ile çalışma süreleri yönetmeliği gereğince çalışma süreleri günlük 11 saati aşamaz. Fazla mesailer dahil olmak üzere bu süreyi aşan her çalışma suç teşkil ettiği gibi idari para cezası da verilebilmektedir. İşveren temsilcisi ile yaptığım yapmış olduğumuz görüşmede çalışma sürelerini aşıldığı kabul edilmiş olmasına rağmen çekimlere devam edilmiştir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde gerekli yasal başvurular yapılacaktır."

"Meslektaşlarımızla hukuki bilgilendirme toplantısı yapmaya başlıyoruz"

Sendika yetkilileri ayrıca, dizi ve film emekçilerine gerekli hukuki desteği vereceklerini belirterek, "Hak ihlalleri ile ilgili sendikamıza gelen şikayetlerin artması nedeniyle her hafta meslektaşlarımızla hukuki bilgilendirme toplantısı yapmaya başlıyoruz bu etkinlik sendika hukuk biriminin ve avukatımız Derya Yaman Çelik’in katılımıyla topluca ya da hukuki durumun içeriğine göre birebir yapılacaktır bugünkü destek almakla bilgilendirmek isteyene meslektaşlarımıza her çarşamba 15 ile 18 saatleri arası sendikamıza davet ediyoruz" dedi.