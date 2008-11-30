Baba desteği başarıyı artırıyor

Bugün gazetesinde yayımlanan habere göre, ABD'de yapılan araştırmada sınavlarına babalarıyla birlikte çalışan öğrenciler okulda daha başarılı oldukları tespit edildi. Uzmanlar babaların çocuklarıyla vakit geçirmelerinin hareketlerine de olumlu olarak yansıdığını ifade etti.Çocukla tüm gün birlikte olmanın önemli olmadığını belirten uzmanlar geçirilen vaktin niteliğinin önem taşıdığını belirtti. Babalarıyla iyi ilişki içerisinde olan çocukların da hayata karşı daha olumlu baktığı saptandı.