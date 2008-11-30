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Sağlık

Baba desteği başarıyı artırıyor

Babaların çocuklarının okul eğitimleriyle ilgilenmeleri, çocuklarının beyinlerini geliştiriyor.

30 Kasım 2008 02:00

Babaların çocuklarının okul eğitimleriyle ilgilenmeleri, derslerinde yardımcı olmaları çocuklarının beyinlerini geliştiriyor. 

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Bugün gazetesinde yayımlanan habere göre, ABD'de yapılan araştırmada sınavlarına babalarıyla birlikte çalışan öğrenciler okulda daha başarılı oldukları tespit edildi. Uzmanlar babaların çocuklarıyla vakit geçirmelerinin hareketlerine de olumlu olarak yansıdığını ifade etti.

Çocukla tüm gün birlikte olmanın önemli olmadığını belirten uzmanlar geçirilen vaktin niteliğinin önem taşıdığını belirtti. Babalarıyla iyi ilişki içerisinde olan çocukların da hayata karşı daha olumlu baktığı saptandı.

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