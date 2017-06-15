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Yaşam

'Baba Candır' dizisinin oyuncusundan sevgilisine ölüm tehdidi

"Tolga, ilişkimizin birinci yılından sonra beni dövmeye başladı"

15 Haziran 2017 13:00

“Baba Candır” adlı dizide rol alan Tolga Pancaroğlu’nun sevgilisi Eda Pera Küçük, şiddet gördüğü gerekçesiyle savcılığa başvurduğunu açıkladı. 

Küçük, "Tolga, ilişkimizin birinci yılından sonra beni dövmeye başladı. Ayrıldım ama üç hafta sonra tekrar barıştık. Ancak şiddet uygulamaya devam etti. 'Ben oyuncuyum, benim dediğim olacak. Sen evde oturacaksın, çalışmayacaksın' diyordu. Gizlice çektiği videolarımla tehdit ettiği için ondan ayrılamıyordum" diye konuştu.



Ölümle tehdit etti


Küçük, ölümden döndüğünü de itiraf etti: “Arkadaşlarımın polise haber vermesiyle ölümden döndüm. En son dövdüğünde bir hafta hastanede yattım. Belgelerimle savcılığa başvurdum, koruma kararı çıktı. Fakat Tolga bu kararı da ihlal etti, şu an hakkında yakalama emri var.” Davayı geri çekmesi için tehdit edildiği öne süren Küçük, “Tolga bana bıçak çekti ve ölümle tehdit etti. Ailesi de davayı geri çekmem için tehdit ediyor. Bugüne kadar aileme bir şey anlatamadım. Ancak artık her şey ortaya çıksın istiyorum” dedi.   

Eda Pera Küçük, 1,5 ay önce ayrıldığı Tolga Pancaroğlu ile ilgili delilleri savcılığa verdiğini söyledi.

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