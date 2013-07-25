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Yaşam

Baba Bush lösemili çocuğa destek için saçlarını kestirdi

Bundan 60 yıl önce oğlu Robin'i 4 yaşında lösemiden ötürü kaybeden eski ABD Başkanı George H. W. Bush, lösemi hastası Patrick'e saçlarını kestirerek destek verdi

25 Temmuz 2013 21:54

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush gizli servis teşkilatındaki bir ajanın lösemi tedavisi gören oğluna destek için saçlarını kestirdi.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, lösemi tedavisi gören Patrick'in iki yaşında olduğu ve tedavinin yan etkilerinden dolayı saçlarını kaybettiği açıklandı.

Sözcü, 89 yaşındaki cumhuriyetçi başkanın da bu hafta başında Maine eyaletindeki evinde, Patrick'e destek vermek amacıyla saçlarını kestirdiğini ifade etti.

Bush, diğer gizli servis ajanlarının saçlarını kestirdiklerini görünce kampanyaya destek verdi.

Bush ve eşi, bundan 60 yıl önce ikinci çocukları Robin'i 4 yaşında lösemiden ötürü kaybetmişlerdi.

Bush, bronşitten kaynaklanan öksürük rahatsızlığı nedeniye iki ay yattığı hastaneden Ocak ayında taburcu olmuştu.

George H W Bush, 1989 ila 1993 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapmıştı.

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