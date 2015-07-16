Baba Bush hastaneye kaldırıldı

ABD’nin eski başkanlarından (1989-1993) George H. W. Bush, Maine eyaletindeki evinde düşerek boynunda bir kemiği kırdı.
Bush ailesinin sözcüsü Jim McGrath, baba Bush’un Portland’deki bir hastaneye kaldırıldığını, hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.
McGrath, açıklamayı Twitter'dan yaptı.
91 yaşındaki Bush, 2001-2008 yılları arasında başkanlık yapan George Walker Bush’un babası...
Bush'a geçtiğimiz yıllarda parkinson teşhisi konmuştu. Baba Bush, son olarak geçen yıl nefes yetmezliğinden hastaneye kaldırılmıştı.