Baba Bush hastaneye kaldırıldı

ABD’nin eski başkanlarından (1989-1993) George H. W. Bush, Maine eyaletindeki evinde düşerek boynunda bir kemiği kırdı.

Bush ailesinin sözcüsü Jim McGrath, baba Bush’un Portland’deki bir hastaneye kaldırıldığını, hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

McGrath, açıklamayı Twitter'dan yaptı.

41 fell at home in Maine today and broke a bone in his neck. His condition is stable -- he is fine -- but he'll be in a neck brace.