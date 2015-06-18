ABD mahkemesi, 11 Eylül kararında eski başkan Bush'u suçladı

ABD mahkemesi, 11 Eylül'den sonra George W. Bush'un üst düzey güvenlik yetkililerinin gözaltındaki Müslümanların haklarını istismar ettiklerine karar verdi.

ABD'de temyiz mahkemesi, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra terörle mücadele çerçevesinde gözaltına alınan Arap ve Müslümanların haklarının ihlal edildiği kararına vardı. Adalet Bakanı John Ashcroft ve Federal Büro Araştırma (FBI) Başkanı Robert Mueller başta olmak üzere eski ABD Başkanı George W. Bush yönetimindeki en üst düzeyde görev yapan güvenlik yetkililerinin terörle mücadele gerekçesiyle Arap ve Müslümanların haklarının çiğnenmesine yol açarak, Amerikan Anayasası'nı ihlal ettikleri belirtildi.

ABD 2. Temyiz Mahkemesi'nin kararına göre, Adalet Bakanı Ashcroft, FBI Başkanı Mueller ve eski Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri Müdürü James Ziglar, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra tamamına yakını Müslüman ve Araplardan oluşan erkeklerin New York ve New Jersey'de gözaltına alınarak aylarca haklarının istismar edilmesine yol açtılar.

