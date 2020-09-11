T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Azra Deniz Okyay’ın 'Hayaletler'ine Venedik'te büyük ödül

11 Eylül 2020 23:30

Azra Deniz Okyay'ın "Hayaletler" filmi Venedik Film Festivali'nde Geleceğin Aslan'ı ödülünü kazandı.

Dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası bölümünde yapan, Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metrajlı filmi “Hayaletler”, Geleceğin Aslan’ı ödülünün sahibi oldu.

Okyay’ın yazıp yönettiği, Türk hükümetinin “Yeni Türkiye” soylulaştırma planı için ayrılmış kentsel dönüşümle mücadele eden getto bir İstanbul mahallesinin zemininde geçen filmi, çöken binaların arasında ayakta kalmaya çalışan dört farklı karakterin peşinden gidiyor.

Hayaletler’in başrolünde Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir’in gibi isimler yer alıyor. Filmin yapımcılığını Dilek Aydın üstleniyor.

 

ETİKETLER

Hayaletlerazra deniz okyay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24