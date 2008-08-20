Azmin elinden müşteri kaçamaz

Trabzon'da şehir ve deniz manzaralı dik bir yamaçta bulunan restorana müşterilerin çıkabilmesi için dağın içi oyularak 35 metrelik bir asansör yapıldı.

Trabzonlu 4 girişimci, Akyazı beldesinde, Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki dik yamacın yüksek bir bölümüne, restoran inşa etti. Yaklaşık bin kişi kapasiteli ve yöresel yemeklerin ikram edildiği restoran, şehir ve denizi kuş bakışı seyrederek yemek yeme imkanı sağlarken, müşteriler buraya ulaşmakta oldukça zorlandı.

Müşterilerin yaşadığı zorluğa bir çözüm bulmak için harekete geçen işletme sahipleri, gerekli izinleri alarak, Karadeniz Sahil Yolu kenarından, restorana kolaylıkla çıkmak için asansör inşa etmeye karar verdi.

Bunun için dağı oyduran işletmeciler, Karadeniz Sahil Yolu kenarından binilerek, 35 metre yükseklikteki restorana çıkılabilen 10 kişilik asansör inşa ettirdi. Bu ilginç çözüm sayesinde, araçlarını Karadeniz Sahil Yolu kenarında park eden ya da yaya olarak buraya gelen müşteriler, asansörle restorana çıkabiliyor.

Restoranın İşletme Müdürü Süleyman İrdem, yaklaşık 14 ay önce hizmete giren restorana gelen müşterilerin oldukça memnun olduklarını, ancak ulaşım konusunda yaşadıkları zorluğu da zaman zaman dile getirdiklerini söyledi.

Restoran sahiplerinin de bu konuda yaşanan zorluğu gördüklerini ifade eden İrdem, ''bu durum müşterileri olumsuz yönde etkiliyordu. İşletmemiz sarp bir yerde bulunduğu için böyle bir proje geliştirildi. İş makineleriyle dağın yamacını yararak, yaklaşık 250 bin YTL harcamayla buraya bir asansör yerleştirildi. Şimdi gelen müşterilerimiz, yol kenarında bulunan otoparka araçlarını çekerek, asansör ile restoranda çıkabiliyor. Bu asansör ulaşım sorunun ortadan kaldırdı. Bu sayede müşteri sayımızda da büyük artış oldu'' diye konuştu. (aa)