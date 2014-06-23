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Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılama kararına göre KCK'liler de tahliye olmalı

Hukukçu Meral Danış Beştaş: Fenerbahçe kararındaki bu madde KCK sanıkları için bir talep hakkı doğurur. Hatta Öcalan dahil DGM'lerde yargılanmış herkes yeniden yargılama talep edebilir

23 Haziran 2014 22:05

Şike davasında Aziz Yıldırım’ın yeniden yargılanması ve infazın durdurulması yönündeki kararın alınması sağlayan madde KCK sanıklarının da yeniden yargılanıp tahliye edilmesinin de önünü açabilir. Hukukçu Meral Danış Beştaş "Fenerbahçe kararındaki bu madde kesinlikle KCK sanıkları için bir talep hakkı doğurur. Türkiye mahkemeleri "Kürtler hariç herkes" mantığında işlemiyorsa olması gereken budur. Hatta iş bununla da kalmaz. Bu karar örnek gösterilerek Öcalan dahil DGM'lerde yargılanmış herkes yeniden yargılama talep edebilir" dedi

 

KCK’de yeniden yargılama nasıl olacak?

 

Radikal’de yer alan habere göre, Aziz Yıldırım kararının 4. paragrafında "6526 sayılı kanunla getirilen değişiklikler 311/1-e kapsamında değerlendirildiğinden yeniden yargılama isteminin kabulune" ifadesi yer alıyor. 6526 sayılı yasa özel yetkili mahkemeleri kaldıran yasa. 311/1-e de yeniden yargılama nedenlerini düzenleyen madde. 311/1-e'ye göre ancak ve ancak hükmü etkileyen'yeni bir olay' veya 'yeni bir delil' varsa yeniden yargılama yapılır. Mahkeme tarihi bir yorumla 6526 sayılı kanuna 'yeni olay' diyor. Bu kanun yeni olaysa eski kanunla, yani eskiden geçerli olan özel yetkili mahkemelere mahsus usul hükümleri kapsamında yargılanmış herkes "bu 'yeni olay' beni de etkiliyor" diye yeniden yargılama talebinde bulunabilir. Eşitlik ilkesi bunu gerektirir. Dolayısıyla Özel Yetkili Mahkemelere has usul hükümleri kapsamında yargılanan ve hakkında hüküm kurulan herkes ama herkes bu yorumdan istifade edebilir ve yeniden yargılama talep edebilir.

 

Beştaş: Talep hakkı doğurur

 

Konuyla ilgili görüş aldığımız hukukçu Meral Danış Beştaş gelişmeyi şöyle yorumladı:

"Fenerbahçe kararındaki bu madde kesinlikle KCK sanıkları için bir talep hakkı doğurur. Türkiye mahkemeleri "Kürtler hariç herkes" mantığında işlemiyorsa olması gereken budur. Hatta iş bununla da kalmaz. Bu karar örnek gösterilerek Öcalan dahil DGM'lerde yargılanmış herkes yeniden yargılama talep edebilir." Ve hatta zorlasan bunu DGMlere kadar dahi çekersin.

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